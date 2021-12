Queen sucht neuen Mitarbeiter: Das verdient man als ihr Gärtner

Die Queen ist auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Die Monarchin will einen Gärtner einstellen, der sich um die Anlagen auf Schloss Windsor kümmert.

Die Queen in den Gärten von Schloss Windsor.

Wer schon immer mal in einem Schloss arbeiten wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Queen Elizabeth II. (95) sucht einen neuen Gärtner oder Gärtnerin. Das Gehalt liegt bei 19.500 Pfund (etwa 23.000 Euro) im Jahr. soll der neue Mitarbeiter auf Schloss Windsor dazu beitragen, "die Zukunft der Gärten zu gestalten, die Tausende bewundern" und "ihre einzigartige Geschichte" zu erhalten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Genügend Möglichkeiten, sich zu entfalten, bietet das riesige Gelände wohl allemal: "Wenn Sie zum Garten-Team kommen, tragen Sie dazu bei, die höchsten Standards für das Gelände von Schloss Windsor und die Umgebung zu sichern." Eine "spektakuläre Kulisse für ein historisches Gebäude" gilt es durch die tägliche Arbeit zu gestalten.

Ein "außergewöhnlicher Job"

Es handelt sich um eine Stelle in Vollzeit, "Wochenendarbeit wird gelegentlich erforderlich sein", heißt es in der Stellenanzeige. Zwar winkt kein üppiges Gehalt. Aber die Anzeige wirbt damit, dass sie Arbeit in einem "Team im Herzen einer weltberühmten Institution" bietet und der Job im königlichen Haushalt "außergewöhnlich" sei.

Gesucht werden Kandidaten mit einer "Leidenschaft für den Gartenbau, verbunden mit einschlägiger Erfahrung und guten Kenntnissen in der Pflanzen- und Rasenpflege". Zudem benötigt der neue Mitarbeiter einen Führerschein.