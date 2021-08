Queen Elizabeth II. sucht nach neuen Angestellten

Wer schon immer für Queen Elizabeth II. und die anderen britischen Royals arbeiten wollte, hat derzeit die Möglichkeit, sich auf mehrere Stellen zu bewerben.

Queen Elizabeth II. (95) sucht wieder neues Personal. Derzeit sind sieben Stellen ausgeschrieben, auf die sich Interessenten bewerben können. Gesucht wird unter anderem ein Security-Mitarbeiter.

Dieser Job im Buckingham-Palast ist allerdings auf ein Jahr befristet - von Oktober 2021 bis Oktober 2022. Für eine 37,5-Stunden-Woche ist ein Jahresgehalt von umgerechnet etwa 29.200 Euro veranschlagt. Fürstlich bezahlt ist die Stelle also nicht. Zu den Aufgaben gehören Sicherheitsüberprüfungen aller Mitarbeiter, die laut der Royal-Website ein sicheres Umfeld für alle ermöglichen sollen.

Weitere Jobs

Gelernte Köche können sich unterdessen als Sous Chef bewerben - also als Stellvertreter des Küchenchefs am Buckingham-Palast. Wer sein Können unter Beweis stellen möchte, muss laut Ausschreibung unter anderem bestrebt sein, jeden Tag den höchsten Ansprüchen zu genügen. Was man als Sous Chef bei den Royals verdienen kann, ist in der Ausschreibung nicht erwähnt. Dafür wird die Möglichkeit geboten, vor Ort zu wohnen, was sich allerdings auf die Bezahlung auswirkt.

Zudem wird unter anderem auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf Schloss Windsor gesucht, die Besucher empfangen, deren Fragen beantworten oder auch Touren führen. Die typische Arbeitszeit beträgt hier demnach entweder durchschnittlich 15 Stunden pro Woche an den Wochenenden oder 30 Stunden an vier Tagen in der Woche. Dafür gibt es einen Stundenlohn von umgerechnet etwa elf Euro. Aber wenigstens ist für das Mittagessen gesorgt.