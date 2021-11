Queen Elizabeth II. meldet sich zurück

Am Wochenende soll sich die Queen in der Öffentlichkeit zurückmelden. Prinz Charles hat nun verraten, wie es seiner Mutter geht.

Prinz Charles (72) hat auf einer Veranstaltung in London versichert, dass seine Mutter sich wohl fühle. Als er nach dem Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (95) gefragt wurde, soll er britischen Medienberichten zufolge geantwortet haben: "Es geht ihr gut, danke."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vor etwa drei Wochen wurde die Königin von ihren Ärzten angewiesen, sich auszuruhen. Ende Oktober hatte sie nach Voruntersuchungen eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Anschließend kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück, um einige Termine per Videocall wahrzunehmen.

Am Wochenende wieder zurück

Nach einer Pause auf ihrem Anwesen in Sandringham ist sie nun nach Windsor zurückgekehrt. Unterdessen hat der Buckingham Palast , dass die Queen am Wochenende an Veranstaltungen zum "Remembrance Sunday" teilnehmen wird. Am Sonntag wird sie bei einem Gedenkgottesdienst in London erwartet.