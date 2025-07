Queen Elizabeth II.: Größte Mode-Ausstellung zum 100. Geburtstag

Queen Elizabeth II. wird zu ihrem 100. Geburtstag mit der bislang größten Ausstellung ihrer Kleidung gewürdigt. 2026 werden rund 200 Kleidungsstücke und Accessoires aus ihrer Garderobe gezeigt.

Der 100. Geburtstag der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird 2026 mit der bislang größten Ausstellung ihrer Outfits gefeiert. Wie der Royal Collection Trust mitteilt, werden rund 200 Kleider und Accessoires in der King's Gallery im Buckingham-Palast gezeigt - etwa die Hälfte davon zum ersten Mal. Bislang "unveröffentlichte Designskizzen, Stoffmuster und handschriftliche Briefe" sollen zusätzlich Einblicke in die Entstehung ihrer Garderobe geben.

Die Ausstellung mit dem Titel "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" ist für den Zeitraum zwischen Frühling und Herbst 2026 geplant. Sie soll "den einzigartigen britischen Stil von Königin Elizabeth und ihr bleibendes modisches Vermächtnis feiern", erklärt die Kuratorin Caroline de Guitaut. Ein konkretes Startdatum steht noch aus, Tickets sind ab November dieses Jahres erhältlich.

Hochzeits- und Krönungskleid werden gezeigt

Ein Kleid der Ausstellung stellt der Royal Collection Trust bereits vor: ein cremefarbenes Seidenkleid mit floraler Perlenstickerei. 1956 trug Queen Elizabeth II. die Robe mit Herzausschnitt, entworfen von dem britischen Modeschöpfer Norman Hartnell (1901-1979). Hartnell war auch für das Hochzeitskleid von 1947 sowie das berühmte Krönungskleid von 1953 verantwortlich, die ebenfalls Teil der Ausstellung sind.

Zu den Herzstücken der Kollektion gehört auch ein Couture-Kleid aus der Kindheit der Monarchin. Besucher können das Brautjungfernkleid bewundern, das sie bei der Hochzeit ihres Onkels Prinz George, Duke of Kent (1902-1942), trug. Aber auch Queen Elizabeths Abendgarderobe aus den 1950er bis 1970er Jahren wird gezeigt - darunter Teile der Designer Hardy Amies (1909-2003) und Ian Thomas. Freizeitkleidung wie Kopftücher, Reitjacken und Karoröcke werden ebenfalls zu sehen sein.

Kleidung zeigt ihr diplomatisches Auftreten

Daneben beleuchtet die Ausstellung die diplomatische Bedeutung ihrer Kleidung. So trug sie bei einem Staatsbankett in der pakistanischen Großstadt Karatschi etwa ein weißes Abendkleid mit smaragdgrüner Falte - und kleidete sich damit in den Nationalfarben von Pakistan.

Die Ausstellung begleitet das Buch "Queen Elizabeth II: Fashion and Style", verfasst von der Kuratorin. Mit zusätzlichen Beiträgen von Modeexpertinnen und Designerinnen soll es zeigen, wie sich Queen Elizabeth II. für die britische Modeindustrie engagierte.