Queen Elizabeth II.: Dankesworte und Jubiläumsporträt veröffentlicht

Der Palast hat anlässlich ihres Platin-Thronjubiläums ein neues Porträt von Queen Elizabeth II. veröffentlicht. Die Monarchin bedankt sich in einem Statement für die Bemühungen rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Queen Elizabeth II. (96) wird in den kommenden Tagen ihr Platin-Thronjubiläum feiern. Kurz vor den offiziellen Feierlichkeiten hat der Palast ein neues Porträt der britischen Monarchin veröffentlicht, das unter anderem zu sehen ist. Aufgenommen wurde das Foto laut Posting am 25. Mai von Ranald Mackechnie auf Schloss Windsor. Die Queen sitzt in einem hellblauen Mantelkleid mit Perlen-Applikationen entlang der Naht vor einem Fenster und lächelt in die Kamera. Zu dem Kleid kombinierte sie eine Perlenkette und -ohrringe sowie eine goldene Uhr am Handgelenk. Im Hintergrund sind der Rundturm des Schlosses und die Statue von König Karl II. (1630-1685) zu sehen.

Queen bedankt sich für "entgegengebrachtes Wohlwollen"

"Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren, Gemeinschaften, Familien, Nachbarn und Freunde zusammenzubringen, um mein Platin-Jubiläum im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth zu feiern", heißt es dazu in einem Statement der Queen. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden." Sie sei weiterhin inspiriert von dem ihr entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten würden, "auf all das zurückzublicken, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir zuversichtlich und voller Enthusiasmus in die Zukunft blicken".

Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen beginnen an diesem Donnerstag (2. Juni) mit der "Trooping the Colour"-Parade. Ihr zu Ehren finden bis 5. Juni zahlreiche Paraden, Partys, Straßenfeste, Umzüge und sonstige Veranstaltungen in Großbritannien statt.