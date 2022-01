Queen Elizabeth II. betet für Menschen in Tonga

Der folgenschwere Vulkanausbruch in der Nähe von Tonga hat den Inselstaat schwer getroffen. Auch die Königin von England drückte ihre Anteilnahme aus.

Queen Elizabeth II. ist in Gedanken und im Gebet bei den Menschen Tongas.

Ein Vulkanausbruch in der Nähe von Tonga am Wochenende ist laut des Premierministers Siaosi Sovaleni (51) eine "noch nie dagewesene Katastrophe". Auch Queen Elizabeth II. (95) hat sich nun öffentlich zu dem Ausbruch des Unterseevulkans geäußert.

und der Palast die Nachricht der Anteilnahme der Queen an König Tupou VI. (62): "Ich bin schockiert und traurig über die Auswirkungen der Eruption und des Tsunami in Tonga." In ihren Gedanken und im Gebet sei sie bei den Menschen von Tonga, die nun zusammenarbeiten um sich von dem verursachten Schaden zu erholen.

Von der Welt abgeschnitten

"Es muss unglaublich schwierig sein für diejenigen, die keinen Kontakt mit ihren Freunden und ihrer Familie aufnehmen können während die Kommunikation unterbrochen ist und ich hoffe, dass dies schnell behoben wird", erklärt die Queen weiter.

Bei der Eruption wurde das einzige Kabel, das die Inseln mit den Daten- und Telefonnetzen der Welt verbindet, beschädigt. Eine Reparatur des unter Wasser gelegenen Kabels soll voraussichtlich mindestens einen Monat dauern, wie die neuseeländische Regierung mitgeteilt hat.