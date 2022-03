Queen Elizabeth II. beteiligt sich an kulturellem Russland-Boykott

Eine Ausstellung im Kreml-Museum in Moskau muss verschoben werden, nachdem viele europäische Exponate zurückgezogen worden sind. Auch die Queen hatte sich daran beteiligt.

Die Queen ist wieder bei der Arbeit. Am gestrigen Dienstag empfang Königin Elisabeth II. (95) Mary Simon (74), Generalgouverneurin von Kanada, auf Schloss Windsor. Auch nahm sie an zwei virtuellen Audienzen teil. Es sind mit die ersten Termine seit ihrer Covid-19-Genesung.

, beschäftigt auch das Königshaus der russische Krieg in der Ukraine. Mit Teilen einer Kunstsammlung hat sich die Queen am Boykott Russlands beteiligt. Demnach wurde dem Kreml-Museum in Moskau die Genehmigung entzogen, in einer Ausstellung über Duelle drei Schwerter der royalen Kunstsammlung auszustellen.

Entscheidung fiel schon im Februar

Die Ausstellung war vom russischen Oligarchen und ehemaligen Fechter Alisher Usmanov (68) gesponsert worden. Gegen ihn waren Anfang des Monats wegen seiner Verbindungen zu Wladimir Putin (69) Sanktionen verhängt worden. Tatsächlich hatte die Royal Collection die Erlaubnis für die Verwendung der Schwerter schon Mitte Februar zurückgezogen, als sich russische Truppen an den Grenzen der Ukraine versammelt hatten. Das bestätigte ein Sprecher der Queen.

Die Ausstellung namens "The Duel: from Trial by Combat to a Noble Crime" hätte am 4. März eröffnet werden sollen. , dass der Kern des Projekts aus Exponaten aus europäischen Museen bestehe, "die aufgrund der geopolitischen Lage vorzeitig zurückgezogen werden mussten".