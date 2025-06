"Punkt 12"-Moderatorin Sabrina Ilski hat geheiratet

Kind, Karriere, Kirchenglocken: Für Sabrina Ilski gibt es seit 2023 durchweg Grund zur Freude. Nun ist die "Punkt 12"-Moderatorin unter der Haube.

Für Sabrina Ilski (37) läuft es derzeit in allen Lebensbereichen wie am Schnürchen. Erst im August 2024 trat sie die Co-Moderation des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12" im Wechsel mit Katja Burkard (60) an. Und kein Jahr später wagte die 37-Jährige den Gang vor den Altar. postete sie ein Hochzeitsfoto und ergänzte es stolz mit: "Darf ich vorstellen: mein Mann!"

"Wir sind überglücklich und dankbar für einen unvergesslichen Tag mit Freunden & Familie. Unsere Füße sind noch taub vom Tanzen... so soll es sein!", heißt es in der Bildunterschrift weiter. Den Bund der Ehe einzugehen, sei die beste Entscheidung "in 12 gemeinsamen Jahren" gewesen.

Vom RTL-Volo zur TV-Moderatorin

Unter den Gratulantinnen und Gratulanten bei Instagram tummeln sich auch allerhand Promis. So freut sich etwa Micky Beisenherz (47) mit den Worten: "Ach, das ist ja herrlich! Ganz herzlichen Glückwunsch!" RTL-Kollegin Annett Möller (46) frohlockt: "Juhuuuuu!!!!! Aus ganzem Herzen alles alles Liebe für euren gemeinsamen Weg!"

, für den Ilski schon seit geraumer Zeit in verschiedenen Positionen tätig ist und wo sie einst als Volontärin begann, fand die Trauung auf Burg Flamersheim in der Nähe von Euskirchen statt. Zum Familienglück gehört bereits eine gemeinsame Tochter, die laut des Berichts im Oktober 2023 zur Welt kam.