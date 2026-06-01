Im Oldtimer ging es für die VIPs am Sonntag zu einer Rallye durchs Fränkische Seenland. Schauspielerin Michaela May konnte sogar ein Platz auf dem Siegertreppchen ergattern. Was war sonst geboten?

Am Sonntag (31. Mai) drückten die Promis auf die Tube: Zum neunten Mal fand die Spalatin Historic Oldtimer-Rallye statt. Zugunsten der Kinderhilfsaktion Sternstunden und des Vereins RETLA e.V. sammelte Veranstalter Stefan von Heyden Geld für den guten Zweck. Für VIPs wie Michaela May (74), Dionne Wudu (44), Christine Zierl (63) oder Gloria Gray (60) ging es mit Vollgas durch das Fränkische Seenland.

Oldtimer-Rallye: Hier müssen sich die Promis beweisen

Startpunkt der knapp 160 Kilometer langen Strecke war das HopfenBierGut in Spalt. Die prominenten Teilnehmer waren aber nicht nur am Gaspedal der Oldtimer gefragt. Unterwegs mussten an verschiedenen Stationen Aufgaben bewältigt werden, bei denen Geschicklichkeit, Teamfähigkeit und Wissen gefragt waren.

Michaela May schaffte es sogar aufs Siegertreppchen. Die Schauspielerin erreichte mit Ehemann Bernd Schadewald den dritten Platz. "Oh, wie ich Oldtimer liebe! Schon mein erstes Auto war ein nachgebauter Oldtimer", sagte die 74-Jährige über die besondere Rallye. "Wie stolz ich war – allerdings nur im Sommer, im Winter konnte ich mit dem dünnen Plastiksteckdach nicht in die Berge fahren."

Michaela May erinnert sich an Autopanne in der Wüste

Michaela May teilte eine ganz besondere Erinnerung, die sie mit einer Oldtimer-Fahrt verbindet. 1972 machte sich die Schauspielerin mit Freunden in zwei alten VW-Bussen auf den Weg von Marokko über Algerien nach Zentralafrika. Dabei kam es mitten in der Wüste zu einer Panne, wie sie erzählt: "Leider blieben wir kurz vor Kano in der Sahelzone im Sand stecken. Wir haben uns so tief eingegraben, dass bei der überhöhten Tourenzahl der Motor kaputtging, eine Katastrophe. Wasser und Verpflegung wurden knapp. Die Stimmung drohte zu kippen."

Die Schauspielerin und ihre Freunde hatten Glück im Unglück. Nach vier Tagen war der defekte Motor repariert und sie konnten die Wüste wieder verlassen. Trotz dieses gefährlichen Zwischenfalls schwärmt Michaela May heute: "Was waren das für verrückte, völlig angstfreie und abenteuerliche Reisen, ohne GPS und Handy, aber voller Freiheitsdrang!"

VIPs sammeln 15.000 Euro Spenden

Auf dieses Lebensgefühl und den Drang nach Freiheit setzt auch die Spalatin Historic Oldtimer-Rallye – allerdings in sehr viel kleinerem Rahmen. Am Ende kamen 15.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Und nicht nur Michaela May konnte sich einen Erfolg sichern: Schauspieler Ernst Hannawald (66) landete beim Rennen auf dem vierten Platz.

Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.