Proteste in L.A.: Preisverleihung an Herzogin Meghan wird verschoben

Die Proteste in Los Angeles haben jetzt auch Auswirkung auf Herzogin Meghan. Denn sie sollte in wenigen Tagen einen Preis bei einer Gala entgegennehmen. Doch die Veranstaltung wurde nun mit Blick auf die Demonstrationen auf einen späteren Termin verlegt.

Herzogin Meghan muss sich noch etwas gedulden, bis sie bei der "Night of Wonder"-Gala in Los Angeles ausgezeichnet werden kann.

Am Samstag, 14. Juni, sollte Herzogin Meghan (43) eigentlich für ihre Arbeit zum Wohle der Frauen bei der "Night of Wonder"-Gala des Natural History Museums of Los Angeles County gewürdigt werden. Doch daraus wird erst einmal nichts. Denn die Veranstaltung wird aufgrund der Proteste in der Stadt verschoben.

Auf Heilung und Einheit, nicht auf Feiern konzentrieren

"Als Institution 'von, für und mit Los Angeles' ist unsere Verantwortung in schwierigen Zeiten klar: Wir wollen als Gemeinschaftsressource dienen, die sich auf Heilung und Einheit konzentriert, nicht auf Feiern", betonte Dr. Lori Bettison-Varga, Präsidentin und Direktorin des Museums laut "People" in einer Erklärung. "Los Angeles braucht unsere Energie, um unsere Nachbarn zu unterstützen und die Werte zu demonstrieren, die unsere Stadt und unseren Landkreis stark machen."

In der Stadt gibt es massive Proteste gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump (78). Gegen den Willen des dortigen demokratischen Gouverneurs hat Trump die Nationalgarde in die Stadt entsandt. Am 10. Juni verhängte Bürgermeisterin Karen Bass eine nächtliche Ausgangssperre für die Innenstadt.

Die Frau von Prinz Harry (40) sollte während der Gala für ihren wohltätigen Einsatz geehrt werden. In einer früheren Mitteilung hatte das Museum erklärt, "stolz" darauf zu sein, Herzogin Meghan, die in Los Angeles geboren wurde, auszuzeichnen. Ihre "Arbeit zur Förderung des Wohlergehens der Gemeinschaft und zur Erweiterung der Chancen - insbesondere für unterversorgte Gemeinschaften" stimme mit dem auf Gleichberechtigung ausgerichteten Ansatz der Einrichtung zur Entwicklung der naturwissenschaftlichen Bildung der nächsten Generation überein.

Gala soll später stattfinden

Ursprünglich sollte Herzogin Meghan am 14. Juni auch eine Rede halten. Zudem wurden weitere Gäste aus kulturellen und philanthropischen Kreisen aus Los Angeles erwartet. Die Gala werde zu einem späteren, noch nicht benannten Zeitpunkt ausgerichtet, hieß es.