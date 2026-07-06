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Promis und Tausende Besucher beim Klassik-Event: Oper kann in München auch Open Air sein

Rund 35.000 Besucher haben in München die 30. Ausgabe von "Oper für alle" gefeiert. Auf dem Max-Joseph-Platz wurde Richard Wagners "Die Walküre" live aus der Bayerischen Staatsoper übertragen. Unter den Gästen waren zahlreiche Prominente aus Film, Fernsehen und Gesellschaft.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
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Großer Auftritt: Die Prominenz zeigte sich bestens gelaunt vor der Kulisse des Nationaltheaters...
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Großer Auftritt: Die Prominenz zeigte sich bestens gelaunt vor der Kulisse des Nationaltheaters...
Johannes Berzl
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Johannes Berzl
Eva und Leslie Mandoki
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Eva und Leslie Mandoki
Johanna Graen und Anthony Pau
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Johanna Graen und Anthony Pau
Steven Gaetjen
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Saskia Diez
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Papis Loveday
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Wigald und Teresa Boning
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Nicola Tiggeler und Timothy Peach
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Olga und Niclas Löffler
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Kristina und Wolfgang Heubisch
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Sebastian und Caroline Copeland
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Kathrin Koch und Udo Wachtveitl
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Sunnyi Melles
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Sunnyi Melles
Rund 35.000 Menschen haben die 30. Ausgabe von "Oper für alle" erlebt.
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Rund 35.000 Menschen haben die 30. Ausgabe von "Oper für alle" erlebt.
Das Ensemble wurde mit großem Applaus gefeiert und verbeugte sich schließlich sogar auf den Stufen des Nationaltheaters.
Franziska Krug/BMW via Getty Images 16 Das Ensemble wurde mit großem Applaus gefeiert und verbeugte sich schließlich sogar auf den Stufen des Nationaltheaters.

"Oper für alle" hat München erneut in einen riesigen Open-Air-Konzertsaal verwandelt. Auf dem Max-Joseph-Platz, im Nationaltheater und im Livestream verfolgten die Besucher am Samstag Richard Wagners "Die Walküre" in einer Inszenierung von Tobias Kratzer. Der Eintritt war frei und machte das Klassik-Event einmal mehr zu einem kulturellen Höhepunkt mitten im Herzen der Stadt.

Prominenz bei "Oper für alle" in München

Doch nicht nur auf der Bühne wurde Großes geboten. Auch im Publikum reihten sich viele prominente Gäste. Mit dabei waren unter anderem die Schauspiel-Stars Udo Wachtveitl, Johannes Berzl und Sunnyi Melles. Komiker Wigald Boning kam gemeinsam mit Ehefrau Teresa, die selbst Opernsängerin ist. Für sie hatte Boning sogar einst das Klavierspielen gelernt.

Für Aufmerksamkeit sorgte das Schauspielpaar Nicola Tiggeler und Timothy Peach, das den Abend nicht nur genoss, sondern auch ein ganz besonderes Liebesjubiläum feierte: Vor genau 37 Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Frisch verheiratet zeigten sich dagegen Thomas Ohrner und Ehefrau Anne (haben gemeinsam sieben Patchwork-Kinder). Und auch das "Sturm der Liebe"-Serien-Traumpaar Anthony Paul und Johanna Graen ließ sich klassisch unterhalten.

Rund 35.000 Menschen haben die 30. Ausgabe von "Oper für alle" erlebt.
Rund 35.000 Menschen haben die 30. Ausgabe von "Oper für alle" erlebt. © Franziska Krug/BMW via Getty Images

Unter den weiteren VIP-Gästen waren Musiker Leslie Mandoki und Ehefrau Eva, Ex-Kunstminister Wolfgang Heubisch mit Ehefrau Barbara, Lufthansa-Aufsichtsratsmitglied Harald Krüger mit Ehefrau Martina, Model Papis Loveday (bald bei "Die Verräter" zu sehen), sowie das Influencer-Paar Olga und Niklas Löffler. 

Moderator Steven Gätjen führte bereits zum dritten Mal durch das Rahmenprogramm. Er gewährte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Bayerischen Staatsoper und sprach mit Dirigent Vladimir Jurowski, Regisseur Tobias Kratzer sowie den Solisten des Abends.

Das Ensemble wurde mit großem Applaus gefeiert und verbeugte sich schließlich sogar auf den Stufen des Nationaltheaters.
Das Ensemble wurde mit großem Applaus gefeiert und verbeugte sich schließlich sogar auf den Stufen des Nationaltheaters. © Franziska Krug/BMW via Getty Images

30 Jahre "Oper für alle": Ein Jubiläum mit Strahlkraft

"Zur 30. Ausgabe von 'Oper für alle' wurde München erneut zu einem Ort, an dem Kultur Menschen begeistert. Solche Momente zeigen, welche Kraft Kultur hat: Sie bewegt und verbindet", sagte Ilka Horstmeier vom BMW-Vorstand. Der Münchner Autobauer ermöglicht seit Jahren als Partner den freien Eintritt und macht das Klassik-Erlebnis für alle zugänglich.

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  • zOTTEL am 05.07.2026 16:02 Uhr / Bewertung:

    Bestimmt n cooles Event!

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