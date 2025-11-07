Promis, Party und – ein großer Knall bei der "Hullis"-Premiere in München

Konkurrenz belebt das Geschäft: Der neue Stern am Münchner Show-Dinner-Himmel "Hullis" feiert Premiere am selben Tag wie das alteingesessene "teatro" – welche Promis welchem Spiegelzelt die Treue halten.

Es ist gewissermaßen ein "Duell der Giganten", das am Donnerstagabend in München stattfindet. Nicht nur das traditionsreiche "teatro" lädt zur Premiere für die neue Spielzeit seiner Dinner-Show – plötzlich macht ein neuer Spieler dem langjährigen "Platzhirsch" sein Revier streitig.

Der neue Spieler, das "Hullis"-Spiegelzelt, ist das Werk von Zelt-Tycoon Richard Matthes (Bavaria Zelte) und künstlerischem Leiter Sven Pawlitschko. Für das Menü zeigt sich "Acquarello"-Spitzenkoch Mario Gamba verantwortlich.

Besondere Überraschungs-Videobotschaft zu Beginn der Show

Knapp 500 (prominente) Gäste folgten der Einladung des Männer-Trios zur Premiere. Doch zur Überraschung des Publikums wird aus dem Trio schon wenige Minuten nach Beginn der Show ein Quartett.

Alfons Schuhbeck äußert sich erstmals nach Prozess öffentlich

Erstmals seit seinem Prozess im Juli sendet Star-Koch Alfons Schuhbeck ein Lebenszeichen in Form einer exklusiven Videobotschaft ins Spiegelzelt. Und das während sein vormaliger Heimathafen, das "Teatro", das der 76-Jährige über Jahrzehnte geprägt hat, parallel ebenfalls Premiere feiert. Es ist ein unmissverständliches Zeichen, das der Koch, der etwa wegen Insolvenzverschleppung verurteilt wurde, sendet: "Aus bekannten Gründen", könne er leider nicht dabei sein (Schuhbeck ist schwer an Krebs erkrankt) – wünsche sich aber, dass "Hullis" die gleiche Erfolgsgeschichte hat wie "Pomp Duck".

Roberto Blanco: "Es geht ihm gesundheitlich soweit okay"

Schuhbeck zeigt sich im dunkelblauen Hemd vor einer Holzwand. Die Krankheit sieht man dem Spitzenkoch, wie schon vor Gericht, deutlich an. Doch: Alfons Schuhbeck gehe es "gesundheitlich soweit okay", das sagt zumindest Roberto Blanco, der mit Frau Luzandra zur Premiere erschienen ist, der AZ. "Ich habe erst heute noch mit Alfons telefoniert. Er ist seit so vielen Jahren ein guter Freund von mir." Blanco ist es auch, der auf Initiative seiner langjährigen Freundin, der Münchner PR-Expertin Simone Petrov zum Ende der Show kurzerhand für ein weiteres Überraschungsmoment sorgt – und zwei Lieder für das Publikum performt.

Das war am Donnerstag auch vom Schlagerstar abgesehen, prall mit Prominenz gefüllt: So ließen sich Patrick Lindner und Mann Peter Schäfer die Premiere ebenso wenig entgehen wie Alana Siegel, Tochter von Ralph Siegel, Staatsminister Markus Blume und Kabarettist Wolfgang Krebs, der kurz vor seiner eigenen Premiere mit neuem Programm steht. Krebs zeigt sich begeistert vom Mut der "Hullis"-Schöpfer: "Ich habe hohen Respekt davor, sowas in der heutigen Zeit noch komplett neu anzugehen."