Promis feiern Salzburger Festspiele: Wer am Wochenende dabei war

In Salzburg werden aktuell wieder die Festspiele gefeiert. Am Wochenende versammelten sich dafür zahlreiche geladene Promi-Gäste in der österreichischen Stadt. Wer war dabei?

AZ | 28. Juli 2025 - 11:41 Uhr

BrauerPhotos 14 Die Promis bei den Salzburgern Festspielen.... BrauerPhotos/M.Siebinger 14 Friedrich Merz und Christian Stocker BrauerPhotos/M.Siebinger 14 Nico Raabe, Judith Epstein und Benjamin Bartz BrauerPhotos/S.Brauer 14 Carolin Sinemus BrauerPhotos/S.Brauer 14 Dunja Siegel BrauerPhotos/WildBild 14 Paul Meindl und Beate Meinl-Reisinger BrauerPhotos/WildBild 14 Julia Klöckner, Karoline Edtstadler und Kristina Hammer BrauerPhotos/WildBild 14 Elisabeth Gürtler BrauerPhotos/WildBild 14 Karoline Edtstadler BrauerPhotos/WildBild 14 Eva v. Schilgen und Klaus Mathis BrauerPhotos/WildBild 14 Elisabeth Auersperg-Breunner BrauerPhotos/WildBild 14 Katja Burkard und Hans Mahr BrauerPhotos/WildBild 14 Corry Müller-Vivil und Corinne Flick BrauerPhotos/WildBild 14 Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer

Seit dem 18. Juli finden die Salzburger Festspiele 2025 statt. Das Festival gehört zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für Oper, Musik und Schauspiel – entsprechend hoch war die Dichte der geladenen VIPs. Promis aus Unterhaltung, Theater, Kunst und Politik gaben sich die Ehre. Die Festspiele werden noch bis zum 31. August gefeiert und bieten mit einem Kontingent von 222.500 verfügbaren Karten rund 174 Opern-, Schauspiel- und Konzertaufführungen. Am vergangenen Wochenende gab es die Premieren von "Giulio Cesare in Egitto" (Samstag, 26. Juli) und "One Morning Turns into an Eternity" (Sonntag, 27. Juli) zu bestaunen. Friedrich Merz und Julia Klöckner bei Salzburger Festspielen Unter den Gästen waren neben österreichischen Spitzenpolitikern wie Alexander Van der Bellen (Bundespräsident), Christian Stocker (Bundeskanzler) und Beate Meinl-Reisinger (Außenministerin) auch deutsche Staatsbedienstete. Mit dabei waren Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Natürlich durften bei dem XXL-Kulturereignis auch VIPs aus der Unterhaltungsbranche nicht fehlen. Katja Burkard erschien mit Ehemann Hans Mahr, Ralph Siegels Ex-Frau Dunja hingegen kam solo. Auch die Münchner Unternehmerin Judith Epstein durfte sich über eine Einladung freuen. Welche weiteren Promis am vergangenen Wochenende die Salzburger Festspiele gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.