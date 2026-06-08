Am Wochenende feierten die Charity-Golfer der EAGLES ihr 12. Turnier in Kitzbühel – mit prominenter Unterstützung. VIPs wie Felix Neureuther und Marianne und Michael Hartl spendeten für den guten Zweck und sorgten damit für eine Rekord-Summe.

Während am Freitag (5. Juni) und Samstag Schlagerstars wie Andrea Berg (60), Beatrice Egli (37) und Andy Borg (65) für den Schlagerboom auf der Bühne der Kitzbüheler Arena feierten, wurde es wenige Kilometer weiter etwas sportlicher. Im Golfclub Wilder Kaiser und Hotel Kitzhof fand das 12. Kitzbühel-Turnier der EAGLES Charity Golfer statt. Die Promis und geladenen Gäste zeigten sich in Geberlaune – und von Felix Neureuther (42) gab es ein besonderes Erinnerungsstück zu ersteigern.

Rekord-Summe: So viel Spenden haben die EAGLES noch nie gesammelt

Unterstützt wurden an dem glamourösen Wochenende unter anderem die internationale Hilfsorganisation "Save a Child's Heart", die Beckenbauer-Stiftung, die Tabaluga-Stiftung und die Felix-Neureuther-Stiftung. Insgesamt kam eine Summe von 660.000 Euro zusammen – ein absoluter Rekord für den gemeinnützigen Verein EAGLES. Das hatten die Charity-Golfer vor allem einem unbekannten Spender zu verdanken, der anonym 250.000 Euro locker machte.

Prof. Dr. med. Matthias Anthuber und Simon Fisher © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Felix Neureuther spricht über Auswirkungen seiner Karriere

Felix Neureuther stellte für die Auktion ein besonderes Erinnerungsstück zur Verfügung: seinen Siegerhelm vom Kitzbühel-Slalom 2014. Für 7500 Euro wechselte der prominente Kopfschutz den Besitzer. Der einstige Ski-Star macht sich mit seiner Stiftung für mehr Bewegung bei Kindern stark: "Jeder von uns kann seinen Teil für eine gesündere Welt beitragen." Er selbst hat durch seinen früheren Hochleistungssport allerdings Konsequenzen zu spüren bekommen, wie er berichtete: "Nach meinen fünf Bandscheibenoperationen bin ich schon einen Zentimeter geschrumpft."

Marianne und Michael Hartl: Überraschendes Bühnen-Comeback für die EAGLES

Für die musikalische Unterhaltung des Wochenendes sorgte Johnny Logan (72). Der Weltstar heizte den EAGLES mächtig ein und schnappte Auma Obama (66), Halbschwester von Ex-US-Präsident Barack Obama, um mit ihr auf der Bühne das Tanzbein zu schwingen. Für eine Überraschung sorgten auch Marianne (73) und Michael Hartl (77). Eigentlich hatte sich das Volksmusik-Duo 2024 in den Ruhestand verabschiedet, doch für die EAGLES griffen sie wieder zum Mikrofon. Die Stimmung war ausgelassen, bei Marianne Hartls Jodel-Einlage tanzten die Gäste sogar auf den Tischen.

Damit ging ein gelungenes Charity-Wochenende für den gemeinnützigen Verein zu Ende. Welche weiteren Promis vor Ort mitgefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.