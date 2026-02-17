Promis feiern Berlinale-Wochenende: Die gewagtesten Looks der Stars

Bis zum 22. Februar ist Berlin noch im absoluten Filmwahnsinn gefangen, denn es wird Berlinale 2026 gefeiert. Neben Stars aus Hollywood buhlt auch die deutsche Prominenz um Aufmerksamkeit auf den roten Teppichen der Hauptstadt. Wer hat sich fashiontechnisch besonders ins Zeug gelegt?

Stefanie Giesinger zeigt sich bei Mode gerne experimentierfreudig – so auch mit diesem Outfit bei der Berlinale 2026.

BrauerPhotos / O.Walterscheid

Lamin Leroy Gibba hat auf ein Hemd verzichtet: Diesen Trend sieht man auf den roten Teppichen immer öfter.

BrauerPhotos/J.Harrell

Schauspieler Malick Bauer zeigt mit seinem Leder-Outfit, dass auch Männer in der Mode mehr wagen dürfen.

BrauerPhotos/J.Harrell

Die Berlinale wird auch 2026 wieder zum Fashion-Catwalk. Klicken Sie sich durch die Looks der Stars.

BrauerPhotos

Pamela Anderson, Jamie Bell, Dua Lipa mit Callum Turner, Rupert Grint – wer sich aktuell in Berlin aufhält, könnte mehr Hollywoodstars über den Weg laufen als in der Traumfabrik selbst. Zur Berlinale 2026 lassen sich auch die ganz großen Stars nicht lange bitten. Vor allem die Looks der Promi-Gäste sorgen für Aufsehen. Was war am vergangenen Wochenende rund um das Filmfest geboten?

Filmstars entern Berlin: Diese Partys waren am Berlinale-Wochenende geboten

Neben den Filmvorführungen und Premierenfeiern werden rund um die Berlinale zahlreiche glamouröse Events gefeiert. Nach dem Eröffnungsrummel lud Constantin Film am Samstag (14. Februar) etwa zur heißbegehrten "Place to be"-Party. Mit dabei waren VIPs wie Luna Schweiger, Moritz Bleibtreu mit Ehefrau Saskia, Maria Furtwängler und Tatort-Star Christine Urspruch. Zeitgleich feierten Friedrich Mücke, Jasmin Tabatabai, Max von der Groeben und Oliver Berben beim Empfang von Medienboard Berlin-Brandenburg. Am Sonntag ging es direkt weiter mit einem luxuriösen Bulgari-Event und dem NRW-Filmfestempfang.

Modische Statements: Promis zeigen sich in gewagten Looks

Was heuer bei der Berlinale besonders auffällt: Die Stars und Sternchen aus Kino und TV geben sich besonders viel Mühe, mit ihren stylischen Looks aufzufallen. Die deutsche Hollywood-Newcomerin Helena Zengel erschien zur Medienboard-Party in einem pastellfarbenen XXL-Schneeanzug und trug auf dem roten Teppich Sonnenbrille – ein guter Trick gegen das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Model und Fashion-Influencerin Stefanie Giesinger zeigte mit einem knappen, schlauchartigen Top sehr viel Haut.

Aber nicht nur die Damen der Branche bewiesen am Berlinale-Wochenende Mut zu ausgefallener Mode, auch einige Herren zeigten ganz klare Fashion-Kante: "Sankt Maik"-Star Daniel Donskoy etwa lief in einem komplett durchsichtigen Hemd auf, während TV-Kollege Tijan Njie unter seinem Jacket komplett auf ein Oberteil verzichtete. Malick Bauer, bekannt aus "Frau Jordan stellt gleich" und "Sam – Ein Sachse", hätte man mit seinem Leder-Look direkt auf den Laufsteg in New York oder Mailand schicken können.

Welche weiteren Stars auf der Berlinale 2026 modische Statements setzten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.