Promis bei Paris Hiltons Hochzeit: Starauflauf und elf Brautkleider

Paris Hilton hat ihrem Lebensgefährten Carter Reum das Jawort gegeben. Ganz glatt lief bei der luxuriösen Hochzeitsfeier, die noch weitere zwei Tage andauern soll, aber offenbar nicht alles...

Paris Hilton (40) und ihr Freund Carter Reum (40) sind jetzt offiziell Mann und Frau. Das Paar hat sich am 11. November in Los Angeles das Jawort gegeben. ein Foto von sich ganz in Weiß. Sie trägt darauf ein hochgeschlossenes Brautkleid mit grober Spitze und romantischen Blütenapplikationen von Oscar de la Renta. Ihre blonden Haare sind zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Dazu trägt Hilton einen transparenten Tüllschleier. "Meine Ewigkeit beginnt heute... 11.11.", schreibt die 40-Jährige.

Die Braut kam zu spät

Drei Tage soll die Hochzeitsfeier der berühmten Hotelerbin andauern. Den Anfang machte die Trauung am Donnerstag, die auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenem Großvater Barron (1927-2019) in Bel Air stattfand, das neben einem Tennisplatz auch noch ein großes Poolhaus zu bieten hat. , kamen sowohl die Gäste als auch die Braut mit einer zeitlichen Verzögerung bei der Location an. Die Verspätung der Braut könnte etwa die Qual der Wahl in Sachen Kleid verursacht haben. Schließlich hatte die Hotelerbin ganze elf Roben parat, wie sie bereits vorab in der Show von Jimmy Fallon (47) verraten hatte: "Ich liebe es, Outfits zu wechseln."

Diese Stars waren dabei

Bei der Trauung anwesend waren neben Hiltons Eltern Kathy (62) und Richard Hilton (66) auch zahlreiche Stars. Darunter Sängerin Bebe Rexha (32), Schauspielerin Emma Roberts (30), Grammy- und Emmy-Preisträgerin Paula Abdul (59) und Hiltons jahrelange On-Off-Freundin Kim Kardashian (41).

Der Zeitplan der dreitätigen Hochzeitsause ist straff. Am Freitag soll es laut "Page Six" mit einem Karneval-Fest am Santa Monica Pier weitergehen. Für Samstag ist eine Black-Tie-Soirée geplant; eine Feier, bei der ein schwarzer und eleganter Dresscode gilt.

Hilton und Reum bestätigten ihre Beziehung erstmals im April 2020. Liiert sein sollen sie seit November 2019. Das Paar verlobte sich im Februar dieses Jahres.

Wer mehr von Paris Hiltons Märchenhochzeit und ihrem Weg zum Altar sehen möchte, kann sich das Spektakel in ihrer Dokuserie "Paris in Love" auf Peacock, dem Streamingdienst von NBC, ansehen.