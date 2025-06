Promis bei Leon Löwentraut: Tegernsee wird zum Kunst-Mekka der blauweißen Gesellschaft

VIP-Schaulaufen am Tegernsee. Am Freitagabend wurde das Parkhotel Egerner Höfe zum Schauplatz eines ganz besonderen kulturellen Highlights: Die Einladungen zur exklusiven Vernissage des international Shootingstars Leon Löwentraut waren heiß begehrt – und so strömten Promis wie Schauspielerin Sophie Wepper, Industriemagnat Jürgen Heraeus, Verleger-Legende Rudolf Thiemann und Katja Wunderlich an den See.

BrauerPhotos / S.Brauer via Benjamin Bartz communications 13 "Serie the Lion" von Leon Löwentraut.

Rottach-Egern. Leon Löwentraut, einer der bedeutendsten Vertreter der jungen Generation deutscher Künstler, beeindruckt mit ausdrucksstarken Werken, die eine Brücke zwischen Street-Art, Expressionismus und klassischer Malerei schlagen. Mit kräftigen Farben, dynamischen Kompositionen und einer unverwechselbaren Handschrift gelingt es ihm, Emotionen und gesellschaftliche Themen auf fesselnde Weise sichtbar zu machen.

Tanja und Christian Ehrmann als perfekte Hotel-Gastgeber

Hausherrin und Modeunternehmerin Tanja Ehrmann (Bo Redley), die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Joghurt-König Christian Ehrmann zur VIP-Sause lud, zeigte sich begeistert: "Mit Leon Löwentraut dürfen wir einen Künstler präsentieren, der wie kaum ein anderer die junge, kraftvolle Stimme der zeitgenössischen Kunst verkörpert! Die Egerner Höfe stehen für leisen Luxus. Für Zurückhaltung, für echte Qualität und besondere Momente, die nicht laut sein müssen, um Eindruck zu hinterlassen. Und genau deshalb passt Leon Löwentraut so gut zu uns."

Vernissage von Leon Löwentraut zieht viele Persönlichkeiten an

Löwentrauts Werke, die bereits in Metropolen wie New York, London, Zürich und Singapur ausgestellt wurden, spiegeln eine unverwechselbare Ästhetik wider, die gleichermaßen provokativ wie reflektiert erscheint. Leon Löwentraut: "Natürlich stelle ich in Museen und Galerien aus – das gehört dazu! Aber ich liebe es, auch andere Wege zu gehen: Orte mit Charakter, mit Stil und Seele. Die Egerner Höfe sind für mich eine Ruheoase, ein Ort voller Herzlichkeit. Dort meine Kunst zu zeigen, bedeutet für mich mehr als klassische Präsentation: Wir schaffen hier gemeinsam eine echte Begegnung!"

Auch Sophie Wepper, die immer viel Zeit am Tegernsee verbringt, hat nur Positives von der Location zu berichten. "Den größten Teil des Sommers verbringen wir hier am See, bevor es nach Frankreich geht! Anfang August feiern wir - ganz privat, nur in der Familie - Davids 50. Geburtstag in Cap Ferrat!", so die Schauspielerin. "Wir sind begeistert davon, was Familie Ehrmann aus diesem Traditionshaus gemacht hat! Es ist architektonisch wunderbar eingebunden in die Landschaft. Und es hat mir Ferry den besten Barkeeper der Welt!", ergänzte ihr Mann David Meister.

David Meister, Sophie Wepper und Tanja Ehrmann (Modeunternehmerin Bo Redley). © BrauerPhotos / S.Brauer via Benjamin Bartz communications

Medienberater Daniel Funke, Ehemann des mächtigen CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn, verriet: "Mein Mann und ich lieben den Tegernsee! Wir haben hier schon einige Urlaube verbracht. Hier kann man wunderbar um den See und auf den Walberg wandern. Die Natur hier ist einzigartig. So etwas Schönes gibt’s nicht in Berlin!"

Schampus mit Beats von Constantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

Bei eisgekühltem Champagner von Laurent Perrier feierte die See-Society zu heißen Beats von Star-DJ Constantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (der Sohn von Jahrhundertschauspielerin Sunnyi Melles).

Thomas Kellermann (Zwei-Sterne-Koch, Gourmetrestaurant Dichter), DJ Wittgenstein (Prinz Constantin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn) und Benjamin Bartz. © BrauerPhotos / S.Brauer via Benjamin Bartz communications

"Ich habe meine Passion und mein Hobby zum Beruf gemacht und probiere jede Woche in den besten Clubs Europas Menschen mit meiner Musik glücklich zu machen", erzählte der DJ, der ohne seine Mutter Sunnyi Melles am Tegernsee erschien. "Meine Mutter wäre heute Abend wahnsinnig gerne dabei gewesen! Sie probt allerdings gerade für ihre Rolle als Duchesse de Crakentorp in der Oper „La Fille du régiment“ bei den Münchner Opernfestspielen."

Leon Löwentraut: "Ich will meine Generation und die folgenden Generationen inspirieren. Man muss nicht immer Systemen folgen oder sich der Norm anpassen. Wer ein bisschen anders denkt und fühlt, kann aus den festgefahrenen Bahnen der Kunstwelt ausbrechen und neue Wege schaffen – das ist mein Antrieb." Und weiter: "Painting is quite simply my passion! Ich unterwerfe mich keinen klassischen Regeln – ich habe meinen eigenen Stil. Den größten Erfolg hat man dann, wenn man über allem steht und mit voller Leidenschaft arbeitet."

"Serie the Lion" von Leon Löwentraut. © BrauerPhotos / S.Brauer via Benjamin Bartz communications

Gäste sind begeistert von Kunst und Location

Hin und weg von den Werken von Leon Löwentraut war Katja Wunderlich. "Heute stand die Zeit kurz still am Tegernsee! Kunst, die fasziniert und zeigt, warum wir sie brauchen: Weil sie keine Grenzen kennt. Weil sie inspiriert, überrascht - und so bunt sein kann wie das Leben selbst. Leon Löwentraut hat mich mit seiner außergewöhnlichen Kreativität daran erinnert, dass unsere Talente ausgelebt werden wollen. Die Egerner Höfe waren der perfekte Ort für diese besondere und ausdrucksstarke Vernissage", so die begeisterte BR-Moderatorin.

Auch CSU-Landtagsabgeordneter Maximilian Böltl war von der Vernissage hingerissen: "Begeistert hat mich die erfrischende Farbkraft der Kunstwerke, die sofort ins Auge sticht! Und die Zusammensetzung der Gäste war wirklich inspirierend, wie immer, wenn Benjamin Bartz Regie führt. Ein toller Abend!"

Maximilian Böltl (Mitglied des Bayerischen Landtags). © BrauerPhotos / S.Brauer via Benjamin Bartz communications

Und Industriemagnat Jürgen Heraeus verriet, dass er früher selbst Hotelier werden wollte: "Ich bin mit meinem Vater viel gereist und habe immer überall Verbesserungsmöglichkeiten gesehen. Wir kommen immer gerne in die Egerner Höfe, weil wir ganz in der Nähe leben! Das Haus hat Stil und das stetige Bemühen von Familie Ehrmann Menschen zusammenzubringen gefällt uns sehr!“

Sternekoch servierte Garnelen, Wolfsbarsch und Zitronentarte

Sternekoch Thomas Kellermann – der soeben erneut mit zwei Michelin-Sternen für das hauseigene Gourmetrestaurant "Dichter" ausgezeichnet wurde – verwöhnte die erlesene Gästeschar unter anderem mit Garnelen auf roten Linsen Curry, Wolfsbarsch mit Limetten-Kartoffelcreme und feinster Zitronentarte mit Himbeeren.

Mit dabei: Charity-Lady Saskia Greipl-Kostantinidis, Schauspielerin Thamara Barth, Hit-Macher Jean Frankfurter ("Atemlos durch die Nacht") mit Ehefrau Ursula, der CSU-Landtagsabgeordnete Maximilian Böltl, Strenesse-CEO Noro Hoferer mit seiner Ehefrau Daniela Giller (Magari International), Industriemagnat Jürgen Heraeus, Verleger-Legende Rudolf Thiemann (Liborius Verlag) mit Ehefrau Virginia, Unternehmer Conrado Dornier mit Ehefrau Nathalie Braun Barends, Johannes Weber (Lebensgefährte von Kaffee-Königin Bärbel Jacobs) sowie See-Gastronom Peter Huberts mit Ehefrau Caterina (Bräustüberl Tegernsee) u. v. m.

Die Ausstellung im Parkhotel Egerner Höfe bietet Hotelgästen und Besuchern noch bis zum 11. Juli die Möglichkeit, Löwentrauts Arbeiten in einem exklusiven Rahmen zu erleben und dabei die Entwicklung eines außergewöhnlichen Talents zu verfolgen.