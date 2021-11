Promis bei den "GQ"-Awards: Chiara Ferragni präsentiert goldene Brüste

Hat sie etwas an oder etwa doch nicht? Influencerin Chiara Ferragni ist am Donnerstagabend zu der Verleihung des "GQ Men of the Year Award" in einem krassen Outfit erschienen. Damit überstrahlte sie die restlichen Promis auf dem roten Teppich in Berlin.

05. November 2021 - 16:21 Uhr | AZ

BrauerPhotos / Neugebauer 21 Bei den "GQ"-Awards in Berlin legte Influencerin Chiara Ferragni (mitte) einen denkwürdigen Auftritt hin. BrauerPhotos / Neugebauer 21 Karolina Kurkova BrauerPhotos / Neugebauer 21 Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen BrauerPhotos / Neugebauer 21 Chryssanthi Kavazi und Tom Beck BrauerPhotos / Neugebauer 21 Zoe Wees und Freund Sulay BrauerPhotos / Neugebauer 21 Felix Lobrecht BrauerPhotos / Neugebauer 21 Anita und Ole Tillmann BrauerPhotos / Neugebauer 21 Leyla Piedayesh und Marlies Pia Pfeifhofer BrauerPhotos / Neugebauer 21 Chiara Ferragni BrauerPhotos / Neugebauer 21 Jannik Schümann und Freund Felix Kruck BrauerPhotos / Neugebauer 21 Marteria BrauerPhotos / Neugebauer 21 Michael Schulte BrauerPhotos / Neugebauer 21 Stefanie Giesinger und Marcus Butler BrauerPhotos / Neugebauer 21 Rurik Gislason BrauerPhotos / Neugebauer 21 Ken Duken und Marissa Leonie Bach BrauerPhotos / Neugebauer 21 Mousse T. und Freundin Khadra Sufi BrauerPhotos / Neugebauer 21 Franziska Knuppe BrauerPhotos / Neugebauer 21 Nikeata Thompson BrauerPhotos / Neugebauer 21 Cristina do Rego und Jochen Schropp BrauerPhotos / Neugebauer 21 Joe Laschet BrauerPhotos / Neugebauer 21 Vladimir Burlakov und Freund Martin

Chiara Ferragni ist in Deutschland zwar nicht so bekannt, zählt aber zu den gefragtesten Modebloggern und wurde von der "Vogue" sogar als "einflussreichste Influencerin der Welt" bezeichnet. Am Donnerstagabend hat sie in Berlin bei der "GQ Men of the Year Award"-Verleihung den Preis als "Frau des Jahres" bekommen und erschien in einem Outfit, das ihrem Ruf alle Ehre machte. Goldener "GQ Men of the Year Award"-Look von Chiara Ferragni Statt in einem glamourösen oder extravaganten Kleid auf dem roten Teppich aufzutreten, setzte die Italienerin auf einen martialischen Kriegerinnen-Look. Mit einem Brustpanzer, der auf den ersten Blick den Eindruck erweckte, sie habe obenrum nichts an, trat Chiara Ferragni vor die Fotografen. Das goldene Oberteil schien ihr perfekt auf den Leib gegossen zu sein. Fans feiern Chiara Ferragnis Brustpanzer-Auftritt Auf Instagram ließ sie auch ihre über 25 Millionen (!) Follower an ihrem Auftritt teilhaben und wurde dafür gefeiert. Innerhalb weniger Stunden bekam sie dafür 1,2 Millionen Likes und fast 8.000 Kommentare. "Nur sie kann es sich leisten, ein solches Kleidungsstück zu tragen und wunderschön auszusehen", schreibt ein Fan zum Outfit. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Chiara Ferragnis Auftritt war aber nur ein Highlight des Abends. Für einen weiteren Hingucker sorgte "Tatort"-Star Vladimir Burlakov. Allerdings weniger mit einem gewagten Look, sondern mit seiner Begleitung. Der Schauspieler erschien erstmals mit seinem Freund Martin auf dem roten Teppich und bekannte sich damit öffentlich zu seiner Homosexualität. Bislang hatte Burlakov zu seinem Privatleben geschwiegen. Welche weiteren Promis bei der Verleihung des "GQ Men of the Year Award" 2021 für Hingucker sorgten, sehen Sie in der Bilderstrecke.