Prominenz feiert "Weißes Fest" im Pullacher Rabenwirt

Die Einweihung der Außenterrasse fiel zwar buchstäblich ins Wasser, doch die Promis wussten sich zu helfen.

Fast alle Gäste sind ganz in weiß gekleidet.

Schneider-Press/W. Breiteneicher 6 Fast alle Gäste sind ganz in weiß gekleidet.

München - Coronabedingt gab es zuletzt wenige Möglichkeiten für Partys und Feste. Doch mittlerweile beginnt langsam wieder die Feierei. Auch in und um München. So luden PR-Managerin Birgit Fischer-Höper und Gastronomin Sibylla Abenteuer zum "Weißen Fest" auf der Außenterrasse des Gasthofs Rabenwirt in Pullach.

Unter den Gästen waren zahlreiche Prominente, die aufgrund des schlechten Wetters hauptsächlich im Innenbereich des Rabenwirts feiern konnten. Das tat der guten Laune allerdings keinen Abbruch. Die Promis, die meisten dem Motto entsprechend ganz in weiß gekleidet, ließen sich Champagner und Häppchen trotzdem schmecken.

Unter die Gäste mischten sich u.a. Schauspielerin Mariella Ahrens, Gesangsduo Marianne & Michael Hartel, Showmaster Werner Schulze-Erdel und Diskusweltmeister und Olympiasieger Lars Riedel.