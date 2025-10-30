AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Prominenter Ladies' Lunch in München: VIP-Damen sammeln 30.000 Euro Spenden ein

Prominenter Ladies' Lunch in München: VIP-Damen sammeln 30.000 Euro Spenden ein

Am Mittwoch kamen in München zahlreiche Society-Damen zusammen, um das 30-jährige Jubiläum des DKMS-Programms "Look Good Feel Better" zu feiern.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Beim Ladies' Lunch der DKMS haben Münchner Society-Damen viel Geld gespendet.
Jessica Kassner für DKMS 12 Beim Ladies' Lunch der DKMS haben Münchner Society-Damen viel Geld gespendet.
Yasmin Hemmerle, Katrin Gräfin von Hallwyl und Irina Kull
Jessica Kassner für DKMS 12 Yasmin Hemmerle, Katrin Gräfin von Hallwyl und Irina Kull
Dr. Tatiana Prinzessin von Bayern und Katrin Gräfin von Hallwyl
Jessica Kassner für DKMS 12 Dr. Tatiana Prinzessin von Bayern und Katrin Gräfin von Hallwyl
Andrea Spengler-Müller und Stephanie Neureuter
Jessica Kassner für DKMS 12 Andrea Spengler-Müller und Stephanie Neureuter
Jessica Kherlakian, Nina Rittweger und Julia Biehler
Jessica Kassner für DKMS 12 Jessica Kherlakian, Nina Rittweger und Julia Biehler
Ulrike Prinzessin zu Salm und Uschi Obereder
Jessica Kassner für DKMS 12 Ulrike Prinzessin zu Salm und Uschi Obereder
Nathalie Ziegler und Linda Staudinger
Jessica Kassner für DKMS 12 Nathalie Ziegler und Linda Staudinger
Judith Epstein
Jessica Kassner für DKMS 12 Judith Epstein
Dr. Julia Czechner
Jessica Kassner für DKMS 12 Dr. Julia Czechner
Katrin Gräfin von Hallwyl
Jessica Kassner für DKMS 12 Katrin Gräfin von Hallwyl
Dr. Judith Gerlach
Jessica Kassner für DKMS 12 Dr. Judith Gerlach
Katrin Gräfin Goess-Enzenberg und Charlotte Gräfin von Oeynhausen
Jessica Kassner für DKMS 12 Katrin Gräfin Goess-Enzenberg und Charlotte Gräfin von Oeynhausen

"Look Good Feel Better" – mit diesem Motto will die DKMS Frauen und jungen Mädchen, die an Krebs erkrankt sind, wieder ein positives Lebensgefühl vermitteln. Das gleichnamige Patientenprogramm feiert heuer 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass kamen am Mittwoch in München zahlreiche promintente Unternehmerinnen zusammen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Politikerinnen und Unternehmerinnen feiern 30 Jahre "Look Good Feel Better"

Unter den rund 80 geladenen Gästen waren bekannte Frauen aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik. Die Bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach ließ es sich nicht nehmen, persönlich zum gemütlichen Ladies' Lunch im Münchner Restaurant Brenner vorbeizuschauen.

"Eine Krebs-Diagnose stellt für die Betroffenen, ihre Familien und Angehörigen häufig eine große seelische Belastung dar", betonte sie vor Ort. "Deshalb ist es wichtig, sich auch seelische Unterstützung zu holen. [...] Das 'Look Good Feel Better'-Programm kann hier einen wertvollen Beitrag zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während einer Krebstherapie leisten – und so für mehr Wohlbefinden sorgen."

Dr. Judith Gerlach
Dr. Judith Gerlach © Jessica Kassner für DKMS

30.000 Euro Spenden: Münchner Society-Damen greifen tief in die Tasche

Weitere Gäste des Abends waren unter anderem Heidi Kranz, Annette Schnell, Dr. Julia Czechner, Judith Epstein, Tatiana Prinzessin von Bayern und Charlotte von Oeyenhausen. Für die Tombola stifteten Unternehmen wie FC Bayern München, Estée Lauder oder Lodenfrey spannende Preise, die bei dem Event ersteigert werden konnten. Damit kamen Spenden in Höhe von etwa 30.000 Euro zusammen.

Dr. Tatiana Prinzessin von Bayern und Katrin Gräfin von Hallwyl
Dr. Tatiana Prinzessin von Bayern und Katrin Gräfin von Hallwyl © Jessica Kassner für DKMS

Katrin von Hallwyl, Leiterin des "Look Good Feel Better"-Programms, zeigte sich gerührt: "Als ehemals Betroffene weiß ich, wie wertvoll diese Seminare sind – sie schenken neuen Mut, Gemeinschaft und ein Stück Normalität. Die Spenden helfen uns, das Angebot weiter auszubauen und noch mehr Patientinnen zu erreichen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Adel fast nur unter sich. Aber , Gottseidank duese Damen haben keine ausgesprochene sichtbaren Beauty OPs hinter sich. Keine Schmatzlippen, kein künstlich hochgepuschtes Dekolleté und Halleluja, kein Minirock. Da ist sichtbar Stil vorhanden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.