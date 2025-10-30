Prominenter Ladies' Lunch in München: VIP-Damen sammeln 30.000 Euro Spenden ein

Am Mittwoch kamen in München zahlreiche Society-Damen zusammen, um das 30-jährige Jubiläum des DKMS-Programms "Look Good Feel Better" zu feiern.

"Look Good Feel Better" – mit diesem Motto will die DKMS Frauen und jungen Mädchen, die an Krebs erkrankt sind, wieder ein positives Lebensgefühl vermitteln. Das gleichnamige Patientenprogramm feiert heuer 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass kamen am Mittwoch in München zahlreiche promintente Unternehmerinnen zusammen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Politikerinnen und Unternehmerinnen feiern 30 Jahre "Look Good Feel Better"

Unter den rund 80 geladenen Gästen waren bekannte Frauen aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik. Die Bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach ließ es sich nicht nehmen, persönlich zum gemütlichen Ladies' Lunch im Münchner Restaurant Brenner vorbeizuschauen.

"Eine Krebs-Diagnose stellt für die Betroffenen, ihre Familien und Angehörigen häufig eine große seelische Belastung dar", betonte sie vor Ort. "Deshalb ist es wichtig, sich auch seelische Unterstützung zu holen. [...] Das 'Look Good Feel Better'-Programm kann hier einen wertvollen Beitrag zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während einer Krebstherapie leisten – und so für mehr Wohlbefinden sorgen."

Dr. Judith Gerlach © Jessica Kassner für DKMS

30.000 Euro Spenden: Münchner Society-Damen greifen tief in die Tasche

Weitere Gäste des Abends waren unter anderem Heidi Kranz, Annette Schnell, Dr. Julia Czechner, Judith Epstein, Tatiana Prinzessin von Bayern und Charlotte von Oeyenhausen. Für die Tombola stifteten Unternehmen wie FC Bayern München, Estée Lauder oder Lodenfrey spannende Preise, die bei dem Event ersteigert werden konnten. Damit kamen Spenden in Höhe von etwa 30.000 Euro zusammen.

Dr. Tatiana Prinzessin von Bayern und Katrin Gräfin von Hallwyl © Jessica Kassner für DKMS

Katrin von Hallwyl, Leiterin des "Look Good Feel Better"-Programms, zeigte sich gerührt: "Als ehemals Betroffene weiß ich, wie wertvoll diese Seminare sind – sie schenken neuen Mut, Gemeinschaft und ein Stück Normalität. Die Spenden helfen uns, das Angebot weiter auszubauen und noch mehr Patientinnen zu erreichen."