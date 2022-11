Promi-Trainer ist tot: Eric Fleishman wurde nur 53 Jahre alt

Am Morgen von Thanksgiving ist Bodybuilder und Personal Trainer Eric Fleishman überraschend gestorben. Er wurde nur 53 Jahre alt. Fleischman hat viele Prominente trainiert.

"Wir werden dich vermissen", schreibt Arnie-Sohn Patrick Schwarzenegger unter den Instagram-Post, der den Tod von Eric Fleishman bestätigt. Tausende fühlen mit und trauern um den beliebten Promi-Trainer. Sein plötzliches Ableben bestürzt.

Woran starb Eric Fleishman?

Fleischman verstarb am Morgen des 24. Novembers im Alter von nur 53 Jahren in seinem Haus in Glendale (Kalifornien). Fleishman, genannt "The Trainer", hinterlässt seine Frau Alysia Kanemoto sowie den gemeinsamen Sohn Henry. Über die genaue Todesursache ist bislang noch nichts bekannt.

Eric Fleishman und seine berühmten Klienten

Der Bodybuilder arbeitete mit zahlreichen Hollywood-Größen zusammen, darunter Bands wie Nickelback, Schauspieler Jason Priestley und Patrick Schwarzenegger. Außerdem trainierte er US-Soldaten im Mittleren Osten und organisierte die Veranstaltung "Mr. America Bodybuilding" mit.