Promi-Spezial bei "Ninja Warrior Germany" 2020: So viel Geld konnten die VIPs erspielen

Für "Ninja Warrior Germany - Promi Special" haben sich mal wieder Stars und Sternchen in den Parcours getraut. Wie viel Geld konnten die VIPs 2020 in der Show erspielen?

Bei der Promi-Ausgabe zu "Ninja Warrior Germany" durften auch im Dezember 2020 wieder zahlreiche VIPs für den guten Zweck in den Ring steigen. Wie viel Geld konnten die Stars mit der Aktion für den guten Zweck erspielen?

BrauerPhotos 22 Bei der Promi-Ausgabe zu "Ninja Warrior Germany" durften auch im Dezember 2020 wieder zahlreiche VIPs für den guten Zweck in den Ring steigen. Wie viel Geld konnten die Stars mit der Aktion für den guten Zweck erspielen?

Der Parcours in der Show "Ninja Warrior Germany" zählt zu den härtesten Hindernissen im TV. Am Sonntag (13. Dezember) wollten sich auch wieder zahlreiche VIPs in der Promi-Ausgabe der Sendung beweisen.

"Ninja Warrior Germany - Promi Special" 2020: Die VIPs sammeln Geld für den guten Zweck

Die Stars sammelten mit der Aktion Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons. In der ersten Runde gingen pro überwundenem Hindernis 1.000 Euro auf das Spendenkonto.

Der Parcours bestand unter anderem aus einem Fünfsprung, Schwung-Brettern, Balance-Brücken, einem Schwing-Weg, der Doppel-Schwenkleiter und der Wand. Am Ende erreichten die VIPs eine Gesamtsumme von 119.000 Euro.

Für den guten Zweck traten Promis wie Komiker Chris Tall, Reality-TV-Sternchen Elena Miras, Sänger Joey Heindle und Schlagerstar Mickie Krause an. Wie viel Geld jeder Promi für die Spendensumme beitragen konnte, sehen Sie in der Bilderstrecke.