Promi-Spezial bei "Ninja Warrior Germany" 2020: Diese VIPs sind dabei

Am 13. Dezember trauen sich Stars und Sternchen mal wieder in der Parcours von "Ninja Warrior Germany - Promi Special". Welche VIPs sind 2020 in der Show dabei?

13. Dezember 2020 - 13:29 Uhr | AZ

Angela Finger Erben fühlt den Promis bei diversen Reality-Shows auf den Zahn. Bei "Ninja Warrior Germany - Promi Special" darf sie selbst mal in den Ring einer TV-Sendung steigen. Elena Miras sorgte im Dschungelcamp 2020 mit ihrer feurigen Art stets für Unterhaltung. Bei "Ninja Warrior Germany" kann sie ihrem Temperament freien Lauf lassen. Bei der Show ist auch ihr Ex Mike Heiter dabei. Fabian Hambüchen traut sich in den Parcours von "Ninja Warrior Germany". Jasmin Wagner war vergangenes Jahr bei der Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" dabei. Auch 2020 traut sie sich wieder in den Parcours. Joey Heindle ist bekannt für sein tollpatschiges Auftreten. Wird ihm das bei "Ninja Warrior Germany - Promi Special" zum Verhängnis? Sänger Luca Hänni konnte mit "DSDS" und "Dance Dance Dance" bereits zwei RTL-Shows gewinnen. Reicht es bei "Ninja Warrior Germany" auch für den Sieg? Auch Mickie Krause traut sich in den Parcours von "Ninja Warrior Germany". Pascal Hens ist über zwei Meter groß. Das könnte ihm bei der Überwindung der Hindernisse von "Ninja Warrior Germany - Promi Special" hilfreich sein. Prince Damien hat bei RTL bereits die Dschungel-Krone gewonnen. Jetzt traut er sich auch in den Parcours von "Ninja Warrior Germany". Profi-Tänzerin Renata Lusin weiß ihren Körper gezielt einzusetzen. Wird ihr das bei "Ninja Warrior" helfen? Sarah Lombardi kann bei "Ninja Warrior Germany - Promi Special" mal nicht auf ihre Stimme setzen. Hier zählt sportliches Talent. Sven Hannawald traut sich in den Parcours von "Ninja Warrior Germany". Thorsten Legat scheint die Allzweckwaffe in Unterhaltungsformaten von RTL zu sein. Wohl deshalb darf auch er nicht bei "Ninja Warrior Germany - Promi Special" fehlen. 2014 beendete Skispringer Martin Schmitt (hier mit Ehefrau Andrea) seine Profikarriere. Ist er noch fit genug für die Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany"? Sportlich dürfte die Teilnahme bei "Ninja Warrior Germany" für den ehemaligen Eishockey-Spieler Christian Erhoff kein Problem werden. Chris Tall dürfte im Parcours der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" für jede Menge Lacher sorgen. Comedian Oezcan Cosar konnte 2019 sein Tanztalent bei "Let's Dance" unter Beweis stellen. Ist er auch sportlich genug für "Ninja Warrior Germany"? Markus Reinecke ist bekannt aus "Die Superhändler" und "Dschungelcamp". Mike Heiter trifft bei der Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" auf seine Ex Elena Miras. Mallorca-Sängerin Isi Glück will ihr Glück beim Parcours von "Ninja Warrior Germany" versuchen.

Der Parcours in der Show "Ninja Warrior Germany" zählt zu den härtesten Hindernissen im TV. Am 13. Dezember 2020 wollen sich auch wieder zahlreiche VIPs in der Promi-Ausgabe der Sendung beweisen. "Ninja Warrior Germany - Promi Special" 2020: Die VIPs sammeln Geld für den guten Zweck Die Stars wollen mit der Aktion Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons sammeln. In der ersten Runde gehen pro überwundenem Hindernis 1.000 Euro auf das Spendenkonto. Der Parcours besteht aus einem Fünfsprung, Schwung-Brettern, Balance-Brücken, einem Schwing-Weg, der Doppel-Schwenkleiter und der Wand. Für den guten Zweck treten Promis wie Komiker Chris Tall, Reality-TV-Sternchen Elena Miras, Sänger Joey Heindle und Schlagerstar Mickie Krause an. Welche weiteren VIPs sich in den Parcours von "Ninja Warrior Germany - Promi Special" trauen, sehen Sie in der Bilderstrecke.