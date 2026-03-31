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Promi-Party mit Playmates: Bekannte Hotel-Familie lädt zur Fete mit Sex-Appeal

Luxushotel Bussi Baby am Tegernsee lockt die Münchner Society zur sinnlichen Oster-Party: Welche VIP-Gäste mitgefeiert haben – und wer stolz sein stählernes Sixpack präsentiert.
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DJane Gitta Saxx, "Playboy"-Deutschland-Herausgeber Florian Boitin, Dschungelcamp-Star Simone Ballack und Gastronomin Doreen Dietel feiern am Tegernsee.
Alexander Courtman für Hotel Bussi Baby DJane Gitta Saxx, "Playboy"-Deutschland-Herausgeber Florian Boitin, Dschungelcamp-Star Simone Ballack und Gastronomin Doreen Dietel feiern am Tegernsee.

Wo andere fleißig Eier suchen, konzentriert man sich am Tegernsee eher auf die Hasen – genauer gesagt, die "Playboy"-Bunnys, die im Hotel Bussi Baby der Familie Kohler ihren großen Auftritt hatten.

Playmate des Jahrhunderts als DJane

Beim Event "Bussi Baby x MINI x Playboy Easter Bunny Party" wurde das Hotel zur Bühne für eine glamouröse Nacht, in der rund 150 ausgewählte Gäste, darunter auch Playmate des Jahrhunderts, Gitta Saxx, die zu späterer Stunde das DJ-Pult übernahm, bis in die frühen Morgenstunden tanzten.

Drei der vier Kinder von Hotel-Chef Korbinian Kohler traten als Gastgeber auf. Marlies (21), Quirin (18) und Ferdinand (28) begrüßten prominente Gäste aus Medien, Wirtschaft und Society. 

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Unter ihnen: Gastronomin und Ex-"Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel, die stolz und bauchfrei ihr stahlhartes Sixpack präsentiert, Ex-Dschungelcamperin Simone Ballack, "Playboy"-Deutschland-Herausgeber Florian Boitin, die Playmates Laura Krampitz und Leonie Splitter (Wiesnplaymate 2025) oder Influencerin Diana zur Löwen.

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