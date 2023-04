Promi-Opening im Spöckmeier: Giovanni Elber feiert mit Münchner Schickeria

Eines der ältesten Wirtshäuser Münchens hat nach zwei Jahren Bauzeit wiedereröffnet und zum großen Promi-Opening geladen. Unter den 350 illustren Gästen war auch Ex-FC-Bayern-Star Giovanni Elber.

Am Freitag (28. April) öffnet in München das Wirtshaus "Der Spöckmeier" wieder seine Pforten für die Gäste. Bereits am Donnerstag konnten sich die Münchner Promis von dem neuen Glanz vor Ort überzeugen. Welche VIPs waren geladen und wie kam das Opening an?

Giovanni Elber feiert beim Promi-Opening im Spöckmeier: "Ich liebe so was"

Wirtin Arabella Schörghuber sagte vorab: "Wir möchten ein Wirtshaus für die Münchnerinnen und Münchner werden." Die Speisekarte soll, neben bayerischen Klassikern, ein Hauptaugenmerk auf vegetarische und vegane Spezialitäten legen. Die Promis durften bereits einen Tag vor der Eröffnung probieren.

Mit dabei waren unter anderem Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, Schauspielerin Katerina Jacob und Ex-Profikicker Giovanni Elber. Der ehemalige FC-Bayern-Star schwärmte: "Im Der Spöckmeier haben sie auf den Punkt gebracht, was voll meinen Geschmack trifft, ich mag Holz, das ist gemütlich. Ich liebe so was."

Michel Guillaume findet bayerische Küche "cool"

Auch Schauspieler und Regisseur Michel Guillaume freute sich über die Wiedereröffnung vom Spöckmeier, nachdem es aufgrund von Umbauarbeiten etwa zwei Jahre geschlossen hatte. "Gutes Essen, bayerische Küche, die bayerische Lebensart hochhalten – das finde ich cool. Außerdem ist Giovane Elber da."

Welche weiteren VIPs das Promi-Opening im Spöckmeier feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.