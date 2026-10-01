Promi-Makler Marcel Remus spricht über Vermögen und Dating auf Mallorca: Macht Geld glücklich?

Marcel Remus wird 40 und blickt in der Abendzeitung auf 20 Jahre Karriere auf Mallorca zurück. Der Promi-Makler ist Single und spricht offen über sein Liebesleben, das Dating auf der Insel, sein Vermögen und seinen Kinderwunsch.

Promi-Makler Marcel Remus wird am 3. Oktober 40 Jahre alt. Seit zwei Jahrzehnten lebt und arbeitet er auf Mallorca, verkauft Luxusimmobilien an Prominente, Unternehmer und internationale Stars, darunter Ex-Bayern-Spieler Robert Lewandowski. Seinen TV-Durchbruch hatte Remus mit "mieten, kaufen, wohnen" auf Vox. Dort war er bis 2014 als Mallorca-Makler zu sehen und drehte mehr als 100 Folgen.

"Habe unglaublich viel gearbeitet"

Im AZ-Interview spricht er über seinen runden Geburtstag, seine größten Erfolge und Fehler, Gesundheit, Geld, Liebe und seine Pläne für das neue Lebensjahrzehnt. Außerdem verrät er, wie viel sein Immobilienvermögen ungefähr wert ist und warum er sich künftig mehr Zeit für sich selbst nehmen möchte.

AZ: Lieber Herr Remus, gibt es etwas, das Sie im neuen Lebensjahrzehnt anders machen möchten?

MARCEL REMUS: Zunächst möchte ich sagen: Alles ist viel krasser gekommen, als ich es mir vor 20 Jahren beim Auswandern nach Mallorca vorgestellt hatte. Ich habe in den vergangenen Jahren unglaublich viel gearbeitet. Der Fokus liegt daher jetzt mehr auf meiner Gesundheit. Ich möchte zum Beispiel endlich mit Padel und Golf anfangen. Außerdem habe ich mir vorgenommen, einen Salsa-Tanzkurs zu machen.

Wird am 3. Oktober 40: Marcel Remus © Thomas von Aagh

"Ich träume nachts sogar von Häusern"

Es soll also ruhiger in Ihrem Leben werden?

Natürlich heißt das nicht, dass ich ab morgen aufhöre zu arbeiten. Häuser verkaufen, tolle Kunden beraten und schöne Immobilien anbieten, das macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß. Ich träume nachts sogar von Häusern. Das ist einfach mein Leben. Aber ich möchte künftig etwas mehr auf mich achten.

Marcel Remus: Warnung nach gesundheitlichem Rückschlag

Gab es einen Moment, der Ihnen besonders deutlich gemacht hat, dass Sie kürzertreten müssen?

Ja, vor fünf Jahren wurde ich mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Mein Körper signalisierte mir sehr deutlich, dass mein Pensum zu groß gewesen ist. Ich habe zu vieles gleichzeitig gemacht. Am Ende bestätigte sich der Infarkt Gott sei Dank nicht. Aber die Warnung blieb natürlich.

Was tun Sie heute für Ihre Gesundheit?

Ich mache zum Beispiel einmal im Jahr eine Kur bei Vivamayr. Hier dreht sich alles um die "Gesundheit". Ich habe außerdem einen eigenen Koch zu Hause, der für mich total gesund mit wenig Öl und kaum Zucker kocht. Letzte Woche war ich erst wieder beim Kardiologen und habe alles untersuchen lassen. Zum Glück ist alles top.

Hochzeit bei Marcel Remus? "Sag niemals nie"

Könnten Sie sich vorstellen, in den Vierzigern zu heiraten?

Ganz nach dem Motto: Sag niemals nie. Ich bin da sehr entspannt und offen. Ich habe das aber nicht fokussiert. Wenn sich jetzt in meinen Vierzigern etwas ergibt, dann schauen wir einfach mal. Im Moment bin ich Single. Bei mir stand Business immer an erster Stelle. Ich wollte mir mein Leben lang unbedingt etwas aufbauen. Ich war in der Schule nicht besonders gut, wurde gemobbt und hatte in Mathe immer eine Fünf. Die Lehrer haben mir teilweise gesagt: "Aus dir wird nichts, du schaffst nichts, du kannst nichts." Das hat mich natürlich zusätzlich motiviert, es den Leuten zu zeigen.

Wünschen Sie sich Kinder?

Ich würde Kinder nicht ausschließen. Aber auch in dieser Sache bin ich mittlerweile sehr entspannt.

Marcel Remus spricht über Privates: "Das Gequatsche auf der Insel ist sehr groß"

Kann ein prominenter Single-Mann wie Sie auf Mallorca eigentlich entspannt daten?

Ehrlich gesagt date ich auf der Insel gar nicht. Dort steht mein Business im Fokus. Außerdem ist das Gequatsche auf der Insel sehr groß. Deshalb bin ich in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend.

Sie blicken inzwischen auf 20 Jahre Karriere auf Mallorca zurück. Was würden Sie als größten Erfolg bezeichnen?

Dass ich mir vorgenommen habe, alles anders zu machen als alle anderen. Das ist bis heute mein Leitfaden. Es gibt mehr als 1500 Immobilienmakler und kaum Exklusivität auf Mallorca. Viele bieten letztlich die gleichen Häuser an. Deshalb habe ich mir damals überlegt: Ich muss anders an die Sache herangehen. Ich war einer der Ersten, die sich selbst so stark als Personal Brand vermarktet hat. Ich habe mein Gesicht überall draufgepackt und gesagt: Ich bin der Ansprechpartner für Luxusimmobilien. Das hat funktioniert.

2006 zog Remus mit seiner Familie nach Mallorca, damals war er 19 Jahre alt. Dort begann seine Karriere als Immobilienmakler und gründete 2009 sein eigenes Unternehmen in Palma. © Thomas von Aagh

Stört Sie eigentlich der Begriff "Promi-Makler"?

Nein, das ist mir egal. Viel schlimmer fand ich jahrelang den Begriff "TV-Makler". Das klang für mich immer so, als wäre ich gar kein richtiger Makler, sondern würde Immobilien nur im Fernsehen verkaufen. "Promi-Makler" passt für mich schon eher, weil ich tatsächlich viele prominente Kunden habe, Fußballspieler, Unternehmer und internationale Persönlichkeiten.

Internationale Stars wie Joan Collins oder Jason Derulo waren schon bei Ihnen. Wie kommen Sie an solche Kontakte?

Ich bin schon seit vielen Jahren sehr gut vernetzt. Das hat sich irgendwann so ergeben. Aber seit rund 18 Jahren bin ich eng mit Elton John, seinem Mann David Furnish und Elizabeth Hurley. Gleichzeitig kommt mein Management ins Spiel, wenn es um die Organisation und die konkreten Abläufe geht. Es muss am Ende alles professionell organisiert sein.

Auf der Remus-Charity-Night begrüßte der Geschäftsmann 2021 auch das einstige "Denver-Clan"-Biest © imago/nicepix.world

"Mein Privatleben oft sehr weit nach hinten gestellt"

Was war rückblickend der größte Fehler Ihrer Karriere?

Ich glaube, dass ich mir hier und da nicht die Auszeiten gegönnt habe, die ich eigentlich gebraucht hätte. Und ich habe mein Privatleben oft sehr weit nach hinten gestellt. Damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften. Wenn beispielsweise ein Freund am Samstag Geburtstag hat und gleichzeitig ein Kunde anruft, der ein Haus für 20 Millionen Euro kaufen möchte und um 18 Uhr noch einmal besichtigen will, dann bin ich natürlich um 18 Uhr bei diesem Kunden gewesen. Mit 40 würde ich manche Dinge vielleicht anders organisieren.

Also mehr Verantwortung abgeben? Auch mal an Ihre 62-jährige Mutter?

Ja, genau. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber meine Mutter arbeitet seit zehn Jahren als Maklerin in meinem Unternehmen. Da muss ich auch einfach mal sagen: "Attacke, Mama, mach du das." Ich bin natürlich weiterhin erreichbar und Ansprechpartner, wenn Fragen auftauchen.

Marcel Remus mit Mutter Silke © BrauerPhotos/F.Seidel

Wie haben Sie es geschafft, Ihr Immobilienimperium und Ihre Bekanntheit aufzubauen?

Von nichts kommt nichts! Ich wollte Dinge bewusst anders machen als alle anderen, ein bisschen gegen den Strom schwimmen und authentisch sein. Gerade heutzutage, wo durch KI vieles noch künstlicher und oberflächlicher wird, merken Menschen in meinem Segment innerhalb von drei Sekunden, ob du etwas ernst meinst und wirklich authentisch bist. Natürlich musst du auch wissen, wovon du redest. Du kannst nicht einfach der typische Makler sein, der nur redet, sondern musst dich auskennen und ordentlich mit den Menschen umgehen.

Teuerstes Haus auf Mallorca: Remus verkaufte für 25 Millionen Euro

Was war das teuerste Haus, das Sie jemals verkauft haben?

Das war im vergangenen Jahr eine Finca für 25 Millionen Euro.

Wer war der Käufer?

Das verrate ich natürlich nicht. Das sind allerhöchste und feinste Kreise. Der Mann kommt aus der Wirtschaft und gehört zu einer der vermögendsten Familien Europas.

Immobilienvermögen von ungefähr 35 bis 40 Millionen Euro

Sie sprechen inzwischen auch ganz offen über Ihr Vermögen. Wissen Sie selbst, wie viel Sie besitzen?

Ja, ungefähr. Ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich habe ein Immobilienvermögen von ungefähr 35 bis 40 Millionen Euro, wenn man alles zusammenrechnet, was ich besitze. Und das meiste davon ist tatsächlich bezahlt und nicht bis zum Anschlag finanziert. Wenn man sich überlegt, dass ich mit wenig nach Mallorca gekommen bin, die Sprache damals noch nicht richtig gesprochen habe und mir das alles aufgebaut habe, finde ich das schon eine ordentliche Leistung.

"Geld beruhigt und macht entspannter"

Macht Geld glücklich?

Nein! Ich glaube nicht, dass Geld automatisch glücklich macht. Aber Geld beruhigt und macht entspannter. Am Ende des Tages liegt es trotzdem an dir selbst. Es ist deine eigene Einstellung zum Leben. Du bist selbst dafür verantwortlich, ob du morgens mit schlechter oder guter Laune aufstehst. Deshalb schreie ich morgens auch immer mein "Attacke, raus aus den Federn!" auf Instagram. Viele Leute werden dadurch motiviert. Geld kommt und geht. Natürlich macht es das Leben einfacher. Ich kenne aber auch die andere Seite, weil wir in der Familie Zeiten hatten, in denen nicht viel Geld da war. Wenn der Kühlschrank voll ist und du dir am Monatsende keine Gedanken darüber machen musst, wie du deine Rechnungen bezahlst, ist das natürlich angenehmer.

Hat sich Ihr Freundeskreis in den vergangenen 20 Jahren verändert?

Lustigerweise ist er ziemlich gleich geblieben. Wir sind so zehn Leute, die mich wirklich komplett privat kennen. Meine Kumpels sagen mir auch immer, dass ich genauso geblieben bin wie früher, bevor ich Geld, Erfolg oder Bekanntheit hatte. Das freut mich natürlich. Je erfolgreicher ich wurde, desto wichtiger wurden mir Bodenständigkeit und Dankbarkeit. Ich sehe auf Mallorca immer wieder, dass vieles nicht selbstverständlich ist.

Mallorca-Umzug und Hausbau: Promi-Makler Marcel Remus verlässt den Ballermann

Wie sieht es mit eigenem Hausbau aus?

Ich baue gerade mein eigenes Haus in Son Vida, in das ich im November einziehen will. Ich habe sechs Jahre auf 69 Quadratmetern direkt am Ballermann und am Meer gelebt. Alle haben darüber gelacht und gesagt: Wie kann jemand Häuser für 10 oder 20 Millionen Euro verkaufen und selbst drei Minuten vom Megapark und Bierkönig entfernt wohnen? Aber ich mag den Strand und die Promenade dort gern. Mittlerweile sind da ja auch sehr feine Restaurants und Häuser entstanden. Die Fünf-Sterne-Hotels haben den Ballermann-Bereich komplett verändert. Das mag ich.