Promi-Kampf um den schönsten Kranz im Bayerischen Hof

Jedes Jahr bastelt ein kleiner Kreis an geladenen VIP-Gästen gemeinsam Adventskränze im Münchner Nobel-Hotel "Bayerischer Hof": Welche Promis dieses Mal dabei waren und - wo der Gatte noch mitentscheiden darf

Schlicht und traditionell: So gestaltet Sophie Prinzessin von Bayern (l.), auch auf Wunsch von Ehemann Ludwig, ihren Kranz - hier mit Hotelchefin Innegrit Volkhardt.

Wo Kugeln, Kerzen und Kiefernzapfen ins Spiel kommen, hört bei den Promi-Damen, die zuvor noch bei Wein und winterlichen Cocktails fleißig "networken", der Spaß auf. Stattdessen beginnt, wie jedes Jahr, der Kampf um den schönsten Kranz. Das alljährliche Adventskranz-Basteln im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof ist DER Termin, den kaum jemand, der einmal die rar gesäte und heiß begehrte Einladung ergattert hat, je ausfallen lässt.

Moderatorin Karen Webb kommt mit Tochter Romy

"Ich halte mir den Termin seit Jahren frei", sagt Moderatorin Karen Webb ("Leute heute") am Dienstag der AZ. An ihrer Seite, wie schon im vergangenen Jahr, Tochter Romy (14). "Wir sind beide sehr kreativ. Je nach Farbe entscheiden wir dann, wo welcher Kranz zu Hause steht." Ihre Kreation: ein glamouröser, ganz in Rosa-Tönen gehaltener Adventskranz.

Adventskranz: Sophie Prinzessin von Bayern fragt Mann Ludwig um Rat

Deutlich bescheidener hält es Sophie Prinzessin von Bayern. Die sympathische Wittelsbacherin holt sich dafür kurz bevor der Run aufs Bastel-Buffet beginnt, sogar noch das Go von - und Ehemann Ludwig von Bayern an die Strippe. "Ich habe ihn nach seiner Meinung gefragt", sagt die 36-Jährige im Gespräch mit der AZ. Und? "Er sagte, er wünscht sich einen eher traditionellen Kranz."

Nehmen gleich zwei schöne Kränze mit nach Hause: Karen Webb (l.) und Tochter Romy. © Michael Tinnefeld/API

Während die immer strahlende Sophie also mit zwei Freundinnen fleißig Adventskränze bastelt, passt Mann Ludwig auf Sohn Rupprecht auf, der erst im Sommer vergangenen Jahres zur Welt kam. Ihm widmet sie auch ihren einzigen Weihnachtswunsch für dieses Jahr: "Ich wünsche mir nur Gesundheit für mein Kind und alle Familien."

Bayerischer Hof und Aigner prämieren schönsten Kranz

Ob sich die Prinzessin passenderweise auch die Krone für den schönsten Adventskranz angelt, ist aktuell noch offen. Wie jedes Jahr sichtet das Team des Bayerischen Hof gemeinsam mit Partner "Aigner" im Anschluss an den Bastelspaß jeden Kranz und kürt den schönsten - natürlich mit einer schicken Aigner-Tasche.

Ton in Ton mit ihrem Adventskranz: Viktoria Lauterbach. © Michael Tinnefeld/API

Innegrit Volkhardt lädt seit inzwischen 20 Jahren traditionell zum gemeinsamen Basteln in den Bayerischen Hof. Heuer ebenfalls mit dabei: Viktoria Lauterbach (Frau von Schauspieler Heiner Lauterbach), Aigner-CEO Sibylle Schön, Nadja zu Schaumburg-Lippe, Ex-Wissenschaftsministerin Marion Kiechle und viele mehr. Selbst Hand an den Kranz anlegen - das macht die sympathische Hotel-Chefin heute nicht mehr. "Ich habe es einmal probiert, und war so stolz auf meinen Kranz, dass ich ihn in meinem Büro aufgestellt habe."

Der Dämpfer: "Am nächsten Tag besuchte mich meine Mutter und fragte, woher denn der hässliche Kranz käme."