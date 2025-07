Andrea Kiewel ist verlobt! Die beliebte Moderatorin hat "Ja" zu ihrem Partner gesagt. Wird bald eine VIP-Hochzeit im "ZDF-Fernsehgarten" gefeiert? Immerhin hatte Kiwi in der Vergangenheit entsprechendes angedeutet. Weddingplaner Froonck Matthée verrät der AZ, wie er die Trauung des TV-Stars organisieren würde.

Läuten im "ZDF-Fernsehgarten" bald die Hochzeitsglocken? Für Andrea Kiewel könnte das Realität werden, was sonst nur hochrangigen Royals und wenigen Promis vorbehalten ist: eine Trauung live im TV. Die Moderatorin will im "Fernsehgarten" das Ja-Wort geben, das sagte sie zumindest im vergangenen Jahr. Was hält der Sender von solch einem Vorhaben? Und wie könnte die Fernseh-Trauung aussehen? Die AZ hat mit beim ZDF und Weddingplaner Froonck Matthée nachgehakt.

Andrea Kiewel kündigte 2024 an: Sie will im "ZDF-Fernsehgarten" heiraten

Seit einigen Jahren ist Andrea Kiewel mit einem ehemaligen Elite-Soldaten aus Israel liiert. 2020 verriet sie in ihrem autobiografischen Buch "Meist sonnig", dass sie und ihr Partner sich zufällig "an einer Straßenecke" begegnet sind und verliebt haben.

Das Paar lebt in Tel Aviv, der Wahlheimat der sympathischen ZDF-Moderatorin. Wie sie in der "Fernsehgarten"-Sendung vom 22. Juni 2025 bestätigte, hat ihr Freund die Frage aller Fragen gestellt. Dabei präsentierte Kiwi auch stolz ihren Verlobungsring.

Wird die 60-Jährige ihre Hochzeit nun tatsächlich im "ZDF-Fernsehgarten" feiern? Sie kündigte entsprechende Pläne in einer Sendung der vergangenen TV-Saison an. Im Gespräch mit Promi-Hochzeitsplaner Froonck Matthée (57) sagte sie am 7. Juli 2024: "Wir machen einen Deal: Sollte ich in diesem Leben nochmals heiraten und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann machen wir das hier und du traust mich." Wird diese Ankündigung jetzt tatsächlich umgesetzt?

Kiwi-Hochzeit im "Fernsehgarten": So reagiert das ZDF

Das ZDF hält sich zu etwaigen Hochzeitsplänen von Andrea Kiewel in der Live-Sendung zurück. Eine Sprecherin teilt der AZ mit: "Hinsichtlich Andrea Kiewels (möglichen) Hochzeitsplänen gibt es im Rahmen des 'ZDF-Fernsehgarten' keine Planungen." Auf die Frage, ob das ZDF eine Trauung in dem Format gestatten würde, äußert sich der Sender (vorerst) nicht.

Und wie steht Froonck Matthée selbst dazu, eine TV-Hochzeit für Andrea Kiewel zu planen und umzusetzen? Welche Vorstellungen hat er für den besonderen Tag seiner Promi-Kollegin? Der AZ hat er es verraten.

AZ: Herr Matthée, als prominenter Weddingplaner haben Sie viel Erfahrung mit Hochzeiten im TV. Vor welchen Herausforderungen steht ein Paar, das sich in einer Live-Sendung das Ja-Wort geben will?

FROONCK MATTHÉE: Die Aufregung und Anspannung sind natürlich noch größer, weil nicht nur die 150 geladenen Hochzeitsgäste zuschauen, sondern auch ein Millionenpublikum! Da darf erst recht nichts schiefgehen, denn das würde einen großen Buzz in den Medien erzeugen – außer, genau dies ist erwünscht. Das heißt, in diesem Falle sind ein oder zwei Rehearsals [Proben, d.R.] definitiv notwendig – gerade für die Trauung, damit die Abläufe sitzen und jeder Beteiligte (Hochzeitspaar, Trauzeugen, Maids, Usher, engste Familie) genau weiß, was er oder sie zu tun hat, in welchem Moment er oder sie wo zu sein hat, wo jeder sitzt. Ziel ist ein reibungsloser Einzug ohne Chaos, damit die festliche, magische Atmosphären entsteht.

Wie schauen die Proben vorab aus?

Auch oder vor allem das Schreiten zur Originalmusik muss geübt werden, damit es festlich und in Takt ist und harmonisch aussieht. Mit den Bräuten muss ich auch immer das richtige Halten und Tragen des Brautstraußes proben, denn das macht auf den Fotos und Videos den Unterschied. Und gerade bei Promis möchten wir natürlich den perfekten, makellosen Shot!

Hat sich Andrea Kiewel schon bei Ihnen gemeldet?

Noch nicht. Ich bin auch von der Verlobung überrascht worden. Ob es dann bei dem traditionellen Jahr bis zur Hochzeit bleibt, sehen wir dann noch.

Würden Sie eine Trauung im "ZDF-Fernsehgarten" organisieren?

Auf jeden Fall, klar! Das wäre eine große Ehre und Freude für mich. Ich liebe Live-Shows eben genau wegen des Nervenkitzels und der besonderen Spannung – eine wundervolle, erneute Challenge für mich!

Wie stellen Sie sich als Profi die perfekte Hochzeit für Andrea Kiewel im TV vor?

Ui, das füllt natürlich Seiten, es muss ein gesamtes Konzept erarbeitet werden. Und die Frage macht den klassischen Fehler: Es wird nur die Braut berücksichtigt! Zuerst steht das Gespräch mit dem BrautPAAR an, in dem ich alle Wünsche, Vorstellungen und Vorgaben abfrage. Danach kommt dann die Detailarbeit, der Masterplan mit den Vorschlägen und Ideen zum Thema und Entertainment, zur Kulinarik und Deko, Specials usw.. Interessant ist hier sicherlich die Kombi aus den geladenen Gästen und den Fernsehgarten-Besuchern sowie der Live-Trauung im TV und dem abschließenden privaten Fest. Wir möchten ja, dass alle auf ihre Kosten kommen. Aber so wie ich Kiwi kenne und einschätze, soll es fröhlich, spaßig, locker werden, es gibt Raum für "Spontanes" und Überraschungen. Definitiv brauchen wir einen Glückwunsch-Clip, da wir ja nicht alle Gratulanten einladen können. Die Musik-Acts werden wichtig sein, eine hübsche, aber nicht übertriebene, eher klassische Deko, das Catering ist sicher zweitrangig.

Wann treten Sie mit Ihrem Partner Dominic selbst vor den Altar? Sind Sie bereits verheiratet?

Jute Fraje – nächste Fraje! Der Zeitpunkt steht noch nicht, I’ll keep you and the press posted! Aber es wird passieren ….irgendwann.