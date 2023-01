Promi-Glamour bei Berliner Fashion Week: Mode, Hollywoodstars und Klimaaktivisten

Hollywoodglanz und Umweltaktivismus: Beides war am Mittwoch in Berlin auf Veranstaltungen der "Berlin Fashion Week" zu beobachten.

Die Fashion Week in Berlin ist in vollem Gange. Am Mittwoch hatten im Rahmen der Modewoche unter anderem Marc Cain und Anja Gockel dazu eingeladen, ihre neuen Kreationen zu bestaunen. Unter den Gästen waren neben zahlreichen Promis auch Demonstranten der "Letzten Generation".

Klimaprotest auf Berliner Fashion Week

Bei der Präsentation von Modedesignerin Anja Gockel im Hotel "Adlon" sprangen laut dpa zwei Frauen etwa zehn Minuten nach Beginn der Show auf und hielten Transparente hoch. Sie wurden daraufhin hinausbegleitet und die Show wurde fortgesetzt. "Ich lade jeden herzlich auf meinen Laufsteg ein, der eine wichtige Botschaft hat. Und Umweltschutz ist für mich das wichtigste Thema, das wir verfolgen sollten", sagte Gockel der Deutschen Presse-Agentur über die Aktion. Umweltschutz liege ihr selbst sehr am Herzen, betonte die Designerin. Sie habe vier Kinder und sei 2020 in Rheinland-Pfalz zu einem der nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet worden.

Hollywoodstar bei Fashionweek

Bei Marc Cain sorgten keine Demonstranten, dafür aber internationale Prominenz für Blitzlichtgewitter: Schauspielerin Andie MacDowell kam als Special Guest mit Tochter Rainley Qualley im Schlepptau. Auch Model Maye Musk – die Mutter von Unternehmer Elon Musk – kam nach Berlin. Sie schritt nicht nur über den roten Teppich, sondern hatte auch einen kurzen Auftritt während der Show.

Welche weiteren VIPs in Berlin ihre glamourösen und schrillen Outfits präsentierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.