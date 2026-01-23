Wenn ein Hollywoodstar ruft, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Arnold Schwarzenegger hat zu seinem Special Dinner for Climate Action ins Hotel Stanglwirt bei Kitzbühel geladen. Welche VIPs waren geladen?

Dass sich Arnold Schwarzenegger (78) gegen den Klimawandel einsetzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Hollywoodstar hat vor zehn Jahren seinen Austrian World Summit ins Leben gerufen. Unternehmen und Klimaschützer sollen miteinander vernetzen werden, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Dazu lud er nun zahlreiche Promis nach Kitzbühel ein.

Klima-Event von Hollywoodstar in Kitzbühel: "Wollen gemeinsam etwas bewirken"

Im Rahmen des legendären Hahnenkammrennens (23. Januar bis 25. Januar) veranstaltete Arnold Schwarzenegger am Donnerstagabend (22. Januar) sein Special Dinner for Climate Action. "Beim Hahnenkammrennen geht es um Mut, Geschwindigkeit und Entschlossenheit – genau die Eigenschaften, die wir brauchen, um unseren Planeten zu schützen und die Umweltverschmutzung zu beenden", sagte der Schauspieler zur Begrüßung. "Heute Abend wollen wir Verantwortung übernehmen, handeln und gemeinsam etwas bewirken."

1,3 Millionen Euro Spenden durch VIP-Auktion

An dem Abend kamen über 170 Gäste im Biohotel Stanglwirt zusammen, um sich gemeinsam gegen Umweltverschmutzung und Klimawandel einzusetzen. Die Geldbörsen saßen offenbar ziemlich locker, denn bei der Auktion wurden 1,3 Millionen Euro für Umwelt- und Klimaschutzprojekte gesammelt. Versteigert wurden Kunstwerke, signierte Sammlerstücke und exklusive Erlebnisse, wie etwa ein privates Training mit Gastgeber Arnold Schwarzenegger.

Promi-Gäste in Feierlaune: The BossHoss versteigert Privat-Konzert

Die Band The BossHoss mischte sich nicht nur unter die Promi-Gäste, sondern feierte einen ganz besonderen Auftritt mit ihrem Song "I’ll Be Back", der 2025 extra für das Event aufgenommen wurde. "Heute werden wir den spielen", sagte Frontmann Alec Völkel. Weiter verriet er: "Dann gibt es ein 'BossHoss'-Wohnzimmerkonzert zu ersteigern."

Zu dem Event erschienen einige Promis in Tracht – wie Model Alena Gerber. Die Ex von Sven Hannawald trug ein Dirndl von Designerin Kinga Mathe. Welche weiteren VIPs mit Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.