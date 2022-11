"Promi Big Brother": Katy Karrenbauer spricht über ihre Abtreibung

In Show elf von "Promi Big Brother" wurden am Montagabend zwei Bewohnerinnen nominiert, die nun ihren Auszug fürchten müssen. Zuvor sprach Katy Karrenbauer offen über ihre Abtreibung in jungen Jahren.

29. November 2022 - 12:08 Uhr | AZ/jom/spot