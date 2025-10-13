Der TV-Container von "Promi Big Brother" öffnet auch 2025 seine Türen für mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Wer muss vorzeitig seine Koffer wieder packen? Welche VIPs schaffen es bis ins Finale? Die AZ gibt einen Überblick.

Wer kann sich bei "Promi Big Brother" 2025 durchsetzen und welcher VIP muss den Container verfrüht verlassen?

Es ist wieder soweit: Bei "Promi Big Brother" 2025 sind die VIP-Kandidaten bereits in den TV-Knast eingezogen und stellen sich dem Kampf um 100.000 Euro. Neben ausgefuchsten Spielen, Verzicht auf Luxus und krawalligen Mitbewohnern müssen sich die VIPs auch auf die Gunst der Zuschauer verlassen. Wer wächst über sich hinaus und welcher Star muss die Show verfrüht wieder verlassen?

Das sind die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2025

Auch im Jahr 2025 ist der "Promi Big Brother"-Cast bunt zusammengemischt. Mit Sarah-Jane Wollny, Andrej Mangold, Christina Dimitriou, Laura Blond, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb und Pinar Sevim zogen acht Reality-TV-erprobte Gesichter in den Container ein. Die Social-Media-Fraktion setzt sich aus Content-Creatorin Karina Kipp aka Karina2you und Comedian Erik Seidel aka Satansbratan zusammen. Außerdem sind mit dabei: Promi-Sohn Achim Petry, K11-Kommissar Michael Naseband, Kabarettistin Désirée Nick, Designer Harald Glööckler und Skandal-Promi Jimi Blue Ochsenknecht.

Exit am 13.10.: Christina Dimitriou und Pinar Sevim kassieren Ticket nach Hause

Am Montagabend (13. Oktober) landeten alle Promis auf der Nominierungsliste. Gleich zwei Kandidaten mussten die Show verlassen. Zuerst traf es Christina Dimitriou, danach Pinar Sevim.

Erster Rauswurf: Doreen Dietel muss "Promi Big Brother" verlassen

"Promi Big Brother" 2025 ist in die heiße Phase gestartet: Am Sonntag (12. Oktober) hat der erste VIP-Kandidat den Container verlassen. Für Doreen Dietel riefen nicht genug Zuschauer an, damit war das Show-Aus besiegelt.

Doreen Dietel muss als erste Kandidatin "Promi Big Brother" 2025 verlassen. © Joyn

Nominierung bei "Promi Big Brother": Diese VIPs waren auf der Exit-Liste

Im Container müssen sich die Kandidaten gegenseitig zum Auszug nominieren. Welcher Promi dann die Show verlassen muss, entscheiden die Zuschauer. Aktuell standen auf der gefürchteten Exit-Liste:

Achim Petry (Folge 7, 12. Oktober)

(Folge 7, 12. Oktober) Harald Glööckler (Folge 6, 11. Oktober)

(Folge 6, 11. Oktober) Michael Naseband (Folge 5, 10. Oktober)

(Folge 5, 10. Oktober) Doreen Dietel (Folge 4, 9. Oktober)

(Folge 4, 9. Oktober) Erik Satansbratan und Carina2you (Folge 3, 8. Oktober)

und (Folge 3, 8. Oktober) Désirée Nick (Folge 2, 7.Oktober)

Rauswurf bei "Promi Big Brother": Wer entscheidet über den Auszug der Kandidaten?

Die Teilnehmer der Sat.1-Show haben nur bedingt Einfluss über ihren Verbleib im "Promi Big Brother"-Container. Würde sich ein VIP dazu entscheiden, freiwillig gehen zu wollen, wäre das selbstverständlich jederzeit möglich – allerdings wäre dann ein Teil der Gage verloren. Im Laufe der Staffel müssen sich die Kandidaten gegenseitig für den Auszug nominieren. Doch die finale Entscheidung liegt auch 2025 bei den Zuschauern, die einen gefährdeten Promi mit Anrufen schützen können.

Bisherige Gewinner von "Promi Big Brother": Diese Stars konnten in der Show bereits siegen

Im vergangenen Jahr war es Reality-TV-Star Leyla Lahouar, die als Siegerin aus dem Format hervorging. 2023 hatte es Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc geschafft, die 100.000 Euro für sich einzuheimsen. Weitere Gewinner bei "Promi Big Brother" waren: Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020), Melanie Müller (2021) und Rainer Gottwald (2022).