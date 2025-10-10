Promi Big Brother 2025: Wer ist raus? Vier VIPs stehen auf der Exit-Liste

Der TV-Container von "Promi Big Brother" öffnet auch 2025 seine Türen für mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Wer muss vorzeitig seine Koffer wieder packen? Welche VIPs schaffen es bis ins Finale? Die AZ gibt einen Überblick.

Wer kann sich bei "Promi Big Brother" 2025 durchsetzen und welcher VIP muss den Container verfrüht verlassen?

Es ist wieder soweit: Bei "Promi Big Brother" 2025 sind die VIP-Kandidaten bereits in den TV-Knast eingezogen und stellen sich dem Kampf um 100.000 Euro. Neben ausgefuchsten Spielen, Verzicht auf Luxus und krawalligen Mitbewohnern müssen sich die VIPs auch auf die Gunst der Zuschauer verlassen. Wer wächst über sich hinaus und welcher Star muss die Show verfrüht wieder verlassen?

Das sind die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2025

Auch im Jahr 2025 ist der "Promi Big Brother"-Cast bunt zusammengemischt. Mit Sarah-Jane Wollny, Andrej Mangold, Christina Dimitriou, Laura Blond, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb und Pinar Sevim zogen acht Reality-TV-erprobte Gesichter in den Container ein. Die Social-Media-Fraktion setzt sich aus Content-Creatorin Karina Kipp aka Karina2you und Comedian Erik Seidel aka Satansbratan zusammen. Außerdem sind mit dabei: Promi-Sohn Achim Petry, K11-Kommissar Michael Naseband, Kabarettistin Désirée Nick, Designer Harald Glööckler und Skandal-Promi Jimi Blue Ochsenknecht.

Folge 4: Doreen Dietel landet auf der Exit-Liste

Nach Désirée Nick, Erik Satansbratan und Carina2you muss nun auch Doreen Dietel um den frühzeitigen Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Container fürchten. Die Bewohner der sogenannten Musterwohnung haben die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin nominiert.

Doreen Dietel landet als vierter Promi auf der gefürchteten Exit-Liste von "Promi Big Brother" 2025. © Joyn

Zwei Nominierungen in Folge 3: Ein VIP riskiert freiwilligen Auszug

Nachdem Désirée Nick bereits zum Start eine Nominierung von ihren Konkurrenten kassiert hat, darf sie in Folge zwei als einzige Kandidatin einen "Promi Big Brother"-VIP auf die Exit-Liste setzen. Die Kabarettistin rächt sich an Content Creator Erik Satansbratan, der sie am Vortag nominiert hatte.

Erik Satansbratan wird von Désirée Nick auf die Exit-Liste gesetzt. © Joyn

Außerdem wird den Teilnehmern ein verlockendes Angebot gemacht. Wenn sich ein Promi freiwillig selbst nominiert, gibt es mehr Budget für den täglichen Einkauf. TikTok-Star Karina2you setzt alles auf eine Karte und riskiert damit den freiwilligen Rauswurf.

Karina2you riskiert zum wohl der Gruppe den Rauswurf, denn sie nominiert sich selbst. © Joyn

Nominierung in Folge 2: Désirée Nick droht Rauswurf

Bereits kurz nach Start von "Promi Big Brother" 2025 steht schon die erste Nominierung an. Alle Kandidaten des sogenannten "Rohbaus" müssen einen Konkurrenten auswählen, den sie auf der Exit-Liste sehen wollen. Als ersten VIP trifft es ausgerechnet Désirée Nick. Doch es gibt noch eine Chance, denn im Laufe der Woche werden weitere Nominierte folgen.

Désirée Nick ist als erste VIP bei "Promi Big Brother" 2025 zum Auszug nominiert. © Joyn

Rauswurf bei "Promi Big Brother": Wer entscheidet über den Auszug der Kandidaten?

Die Teilnehmer der Sat.1-Show haben nur bedingt Einfluss über ihren Verbleib im "Promi Big Brother"-Container. Würde sich ein VIP dazu entscheiden, freiwillig gehen zu wollen, wäre das selbstverständlich jederzeit möglich – allerdings wäre dann ein Teil der Gage verloren. Im Laufe der Staffel müssen sich die Kandidaten gegenseitig für den Auszug nominieren. Doch die finale Entscheidung liegt auch 2025 bei den Zuschauern, die einen gefährdeten Promi mit Anrufen schützen können.

Bisherige Gewinner von "Promi Big Brother": Diese Stars konnten in der Show bereits siegen

Im vergangenen Jahr war es Reality-TV-Star Leyla Lahouar, die als Siegerin aus dem Format hervorging. 2023 hatte es Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc geschafft, die 100.000 Euro für sich einzuheimsen. Weitere Gewinner bei "Promi Big Brother" waren: Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020), Melanie Müller (2021) und Rainer Gottwald (2022).