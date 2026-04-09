Promi-Baby unterwegs: Simon Pearce plaudert Details zur Schwangerschaft aus

Der Münchner Entertainer Simon Pearce wird wieder Vater. Der 44-Jährige verrät der AZ, was nun auf ihn zukommt und wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut.

Es sind freudige Neuigkeiten: Simon Pearce (44) und seine Ehefrau Lisa (38) erwarten ein Kind. Für das Promi-Paar ist es nicht der erste Nachwuchs, es hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Wie geht es der wachsenden Familie aktuell?

Baby-News bei Simon Pearce: "Lisa trägt die ganze 'Last' der Schwangerschaft"

Die AZ hat Simon Pearce kurz nach der Schwangerschaftsverkündung erreicht, der sich sehr über die zahlreichen Glückwünsche freut. "Vielen Dank erst mal. Uns geht es sehr gut. Am wichtigsten ist ja, dass es Lisa gut geht." Eine Einstellung, die für den Entertainer wichtig ist – immerhin trägt Lisa Pearce "die ganze 'Last' der Schwangerschaft". Das Paar ist sehr gespannt und freut sich über das wachsende Familienglück.

Das zweite Kind von Simon und Lisa Pearce soll voraussichtlich im September 2026 zur Welt kommen – pünktlich zum Start der Wiesn. Bis dahin wird der Komiker beruflich etwas kürzertreten, wie er verrät: "Die Zeit um den Geburtstermin habe ich mir freigeschaufelt." Als Künstler und Entertainer befindet er sich glücklicherweise in einer komfortablen Situation, denn: "Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich zwar oft weg bin, aber dafür, wenn ich dann zu Hause bin, wirklich auch voll da bin. Ich denke, ich habe mehr Zeit zu Hause als ein 'normal' arbeitendes Elternteil."

Mit diesem Foto verkündeten Lisa und Simon Pearce, dass sie Nachwuchs erwarten. © instagram/simonpearcecomedy

Münchner Entertainer plaudert über die Gelüste seiner Ehefrau

Und wie ergeht es Lisa Pearce aktuell mit wachsendem Babybauch? Werden bereits die sauren Gurken in die Schokoladencreme getunkt? "Ich sag mal so: Lisa hat auch ohne Schwangerschaft schon seltsame Essensgelüste, also insofern alles wie immer", teilt Ehemann Simon der AZ augenzwinkernd mit. "Spaß beiseite. Bis jetzt läuft die Schwangerschaft für Lisa zum Glück ohne Probleme."

Dass Simon Pearce bald zweifacher Vater ist, könnte sich auch positiv auf seinen Beruf auswirken, da Comedians bei ihren Programmen gerne auf Erlebnisse aus dem Alltag zurückgreifen. Kolleginnen wie Carolin Kebekus (45) und Hazel Brugger (32) haben es erfolgreich vorgemacht: Witze über die eigenen Kinder können lustig sein. "Ich erzähle ja auf der Bühne viel aus meinem Leben und da kann es schon gut sein, dass die ein oder andere Anekdote aus der Zeit jetzt auch da landet", erklärt der 44-Jährige der AZ. Eines ist ihm dabei besonders wichtig: "Alles in Rücksprache mit Lisa natürlich."