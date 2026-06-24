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Promi-Auflauf in Kitzbühel: Hollywoodstar mischt sich unter deutsche VIPs im Stanglwirt

Wenn Weltstars wie Jessica Alba anreisen, lässt sich auch die deutsche Prominenz nicht lange bitten. Bei einem zweitägigen Charity-Event in Kitzbühel tummelten sich zahlreiche VIPs und machten den berühmten Stanglwirt unsicher – Padel-Turnier inklusive.
Eva Meeks
Eva Meeks |
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Bei den "WorldChanger Foundation Days" im Stanglwirt gaben sich zahlreiche Stars die Ehre.
BrauerPhotos 15 Bei den "WorldChanger Foundation Days" im Stanglwirt gaben sich zahlreiche Stars die Ehre.
Evelyn Burdecki beim "WorldChanger Foundation Day" im Stanglwirt.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Evelyn Burdecki beim "WorldChanger Foundation Day" im Stanglwirt.
Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher.
"Knossi" Jens Knossalla gab trotz Hitze mit Pamela Reif bei seiner Performance alles.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 "Knossi" Jens Knossalla gab trotz Hitze mit Pamela Reif bei seiner Performance alles.
"Hausmeister Krause" Tom Gerhardt zusammen mit Hannes Jaenicke im Stanglwirt.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 "Hausmeister Krause" Tom Gerhardt zusammen mit Hannes Jaenicke im Stanglwirt.
Frauenpower auf dem Tennisplatz: Pamela Reif und Sophia Thomalla.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Frauenpower auf dem Tennisplatz: Pamela Reif und Sophia Thomalla.
Jan Köppen, Arda Saatci, DJ Ötzi (Gerry Friedle) und Björn Schulz im Biohotel Stanglwirt.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Jan Köppen, Arda Saatci, DJ Ötzi (Gerry Friedle) und Björn Schulz im Biohotel Stanglwirt.
Die Sport-Influencer Christian Wolf und Romina Palm zählten auch zu den Gästen im Stanglwirt.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Die Sport-Influencer Christian Wolf und Romina Palm zählten auch zu den Gästen im Stanglwirt.
Echter Hollywood-Glamour in Kitzbühel: Jessica Alba war auch mit dabei.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Echter Hollywood-Glamour in Kitzbühel: Jessica Alba war auch mit dabei.
In Bestlaune: Daniel Kramer und Tom Gerhardt posierten zusammen.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 In Bestlaune: Daniel Kramer und Tom Gerhardt posierten zusammen.
Simone Thomalla kam ebenfalls in den Stanglwirt.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Simone Thomalla kam ebenfalls in den Stanglwirt.
Alexander Zverev und Sophia Thomalla strahlten zusammen auf dem roten Teppich.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Alexander Zverev und Sophia Thomalla strahlten zusammen auf dem roten Teppich.
Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann waren auch zu Gast.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann waren auch zu Gast.
Schöne Frauen unter sich: Klaudia Giez, Rebecca Kunikowski und Barbara Meier.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Schöne Frauen unter sich: Klaudia Giez, Rebecca Kunikowski und Barbara Meier.
Der internationale Popstar Lee Ryan und Dominic Thiem heizten dem Publikum gemeinsam ein.
BrauerPhotos / G.Nitschke 15 Der internationale Popstar Lee Ryan und Dominic Thiem heizten dem Publikum gemeinsam ein.

Das Luxushotel Stanglwirt in Going bei Kitzbühel ist als echter Promi-Hotspot bekannt. Stars wie Arnold Schwarzenegger richten dort traditionsgemäß gerne ihre Wohltätigkeitsveranstaltungen aus. Daher verwundert es nicht, dass Tennis-Star (und frisch gebackener Sieger der French Open) Alexander Zverev vom 21. bis 22. Juni ebenfalls mit zahlreichen Promi-Gästen dort feierte.

Hollywood-Glamour in Kitzbühel: Auch Jessica Alba unter den Promi-Gästen

Die "WorldChanger Foundation Days" sind ein Event der "WorldChanger Foundation", gegründet und geleitet von Robert Laner, Daniel Kramer, Felix Schwarm und Maria Hauser. Alexander Zverev war als prominenter Gast und Mitstreiter in Kitzbühel dabei – gemeinsam mit seiner "Alexander Zverev Foundation". Beide Stiftungen verbindet die Überzeugung, dass mentale Stärke erlernbar ist, besonders dann, wenn Kinder früh Zugang zu positiven Vorbildern und unterstützenden Programmen erhalten, so die Veranstalter.

Unter den berühmten Gästen waren an diesen heißen Tagen unter anderem Hollywood-Star Jessica Alba, die deutschen Schauspielgrößen Simone Thomalla, Hannes Jaenicke und Tom Gerhardt, Fitness-Influencer wie Pamela Reif, Christian Wolf und Romina Palm sowie die TV-Stars Jan Köppen und Sophia Thomalla. Auch Musiker wie DJ Ötzi oder Blue-Sänger Lee Ryan mischten das Promi-Event auf. Und Models wie Barbara Meier und Klaudia Giez feierten ebenfalls mit.

Zweitägiges Event im Stanglwirt: Dinner, Padel-Turnier und mentale Gesundheit

Vor traumhafter Kulisse kamen die Stars für ein Dinner und Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich zusammen. Beim Charity-Padelturnier, an dem zahlreiche Promis teilnahmen, wurden Spenden für die "Alexander Zverev Foundation" gesammelt. Hollywood-Schönheit Jessica Alba fand auf der Bühne inspirierende Worte zum Thema mentale Gesundheit. Und TV-Star Evelyn Burdecki, die ebenfalls vor Ort war, schwärmte: "Für eine gute Sache bin ich immer gerne dabei." Ob sie sich im Stanglwirt wohlfühlte? "Was für ein traumhafter Ort. Ich glaube, hier möchte man eigentlich nie wieder auschecken."

In der Bildergalerie sehen Sie, welche Promis trotz Höchsttemperaturen in Kitzbühel dabei waren.

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