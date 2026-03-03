Promi-Auflauf in der Münchner Kunstgießerei: Hochadel, glühendes Metall und Dschungel exklusiv

Eine illustre Gästeschar um Medienexperte Ansgar Sommer versammelte sich bei der Vernissage und Sonderausstellung "Malerei, Skulpturen & New Art" in der Kunstgießerei München auf der Schleißheimer Straße. Wer war dabei?

Da werden Dschungel-Erinnerungen wach: Nicole Belstler-Boettcher beim ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Australien-Rückkehr. Rechts: Kathleen Schmidt, Schöpferin dieses Bildes.

Am 27. Februar 2026 ging es in der Münchner Schleißheimerstraße heiß her: Bei der Vernissage und Sonderausstellung "Malerei, Skulpturen & New Art" in der Kunstgießerei München wurden die Werke von vier herausragenden, komplett unterschiedlichen Künstlern gezeigt. Auch die AZ war an diesem Abend vor Ort.

Kunstgießerei München: Einblicke bei heißen Temperaturen

Zu den ausgestellten Künstlern zählte unter anderem der verstorbene Christian Peschke, einer der bedeutendsten europäischen Bildhauer. Sein Markenzeichen: voluminöse Bronze-Skulpturen. Auch die "Pegasos"-Reihe des Malers Max Mavior, der geschickt zwischen klassischem Kunsthandwerk, moderner Pop-Art und der High Society jongliert, konnte an diesem Abend bewundert werden.

Inmitten der historischen Werkstatt wurden die Anwesenden Zeuge, wie kreative Schöpfung vollendet wird: in mehreren Schritten aus bis zu 1200 Grad heißem Metall, Feuer und vor allem menschlicher Geduld. Die Location ist der Geheimtipp der Künstlerszene schlechthin. Mit verschiedenen Materialien wird gegossen, geschweißt und repariert, viele Professoren der Akademien lassen hier arbeiten, Workshops und Events werden veranstaltet.

Hier bekommen unvergängliche Werke ihren letzten Schliff: Betreiber und Kunstgießer Aslan Göktepe vor dem bis zu 1200 Grad heißen Ofen mit dem coolen, zeitgenössischen Maler Max Mavior. © imago/Lindenthaler

Geburtsort der "Monaco Franze"-Bronzestatue: "Kulturgut"

Aslan Göktepe, der gemeinsam mit seinem Vater Hasan Göktepe das Familienunternehmen leitet, gab der AZ eine Führung und erklärte die Hintergründe: "Seit mehr als hundert Jahren ist die Gießerei an diesem Platz, inzwischen ist sie die letzte ihrer Art in München und ein Stück überliefertes Kulturgut, das wir hegen und pflegen."

Hier wurde zum Beispiel Helmut Fischer alias Monaco Franze (Künstler: Nikolai Tregor), der seit 1998 in Lebensgröße beim Café an der Münchner Freiheit sitzt, in Bronze gegossen. Auch der fünfteilige Bronze-Brunnen "Kontinente" von Georg Brenninger an der Neuen Pinakothek oder Claus Nagelers Rossskulpturen am Rossmarkt sind hier entstanden.

Welcher Promi mit einem Gemälde nach Hause ging

Beim Spektakel gesichtet: Franz-Liszt-Urenkelin und Unternehmerin Ewa Schnitzenbaumer, unterwegs mit Ehemann Benno Adolf und Toypudel Awa, die sogleich ein Bild des international erfolgreichen Künstlers Michael Fischer-Art für 15.000 Euro erstand – ein fotorealistisches Motiv mit Daniel Craig. Ja, den James-Bond-Darsteller würde sich wohl jede Frau gerne ins Schlafzimmer hängen! Für Ewa Schnitzenbaumer wurde dieser Traum zur Wirklichkeit.

Ewa Schnitzenbaumer erstand gleich das Bild "Keine Zeit zu sterben" von Michael Fischer-Art, hier mit Ehemann Benno Adolf und Toypudel Awa. © imago/Lindenthaler

Und auch Schauspielerin und Dschungelcamp-Teilnehmerin Nicole Belstler-Boettcher war unter den Gästen. Strahlend erzählte sie der AZ: "Ich liebe Orte, wo Kreativität wieder spürbar ist – wie in der wunderbar verwunschenen Kunstgießerei hier, sogar mit Live-Performance. Das ist ein toller, erster offizieller Abend in München für mich!"Im AZ-Gespräch verriet sie außerdem, welche Diagnose sie noch vor ihrem Australien-Abflug erhielt – und zu welchen Mitcampern sie weiterhin Kontakt hält.