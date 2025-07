Promi-Auflauf bei "Klassik am Odeonsplatz" in München: Diese Stars waren dabei

Promi-Auflauf bei "Klassik am Odeonsplatz". Seit einem Vierteljahrhundert findet das riesige Klassik-Open-Air-Event im Herzens Münchens statt. Welche Stars ließen sich am Wochenende blicken?

Das musikalische Spektakel "Klassik am Odeonsplatz" ließen sich natürlich auch die Promis nicht entgehen. Doch bei traumhafter Kulisse im Herzen Münchens gab es heuer Einschränkungen. Weil die Feldherrnhalle, in der das Orchester normalerweise Platz nimmt, saniert wird, spielten die Musiker in einem Zelt davor – auf einer "transparenten Rundbogenbühne".

Trotz Klang-Enttäuschung: Viele Promis bei "Klassik am Odeonsplatz"

Unseren AZ-Kritiker enttäuschte das Konzert des BR-Symphonieorchesters vor dem Gerüst durch miserablen Klang. Ob das auch den zahlreichen Promi-Besuchern aufgefallen ist? In der ersten Reihe saß am Samstag (12. Juli) Schauspieler Udo Wachtveitl (66), der als Kommissar "Franz Leitmayr" gerade seinen letzten "Tatort" in München abgedreht hat. Und auch die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch (92) zeigte sich ganz vorn. Ebenfalls gesehen: der beliebte bayerische Kabarettist Martin Frank (33).

Seit dem Jahr 2000 findet das Klassik-Spektakel an einem Juli-Wochenende statt, stets ist es ausverkauft – so auch in diesem Jahr. Und zum Jubiläum zeigte sich auch das Wetter gnädiger als im Vorjahr. 2024 war das Konzert am ersten Tag in der Pause wegen eines herannahenden Unwetters abgebrochen worden, in diesem Jahr begann es bei warmen Temperaturen und nur lauem Sommerwind.

Von Jürgen Drews bis zu Uschi Glas: Promi-Auflauf im Herzen Münchens

Am Sonntag (13. Juli) traten dann die Münchner Philharmoniker mit ihrem designierten Chefdirigenten Lahav Shani (35) und Stargeigerin Lisa Batiashvili (46) auf. Das Programm: ein Violinkonzert von Ludwig van Beethoven und Sergej Rachmaninows "Symphonische Tänze".

Sonntags war der Promi-Auflauf noch größer als am Samstag. Unter den Gästen waren Schlagersänger Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina samt Partner, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber mit Ehefrau Karin, Schauspieler Heiner Lauterbauch und Frau Viktoria, Schauspielerin Uschi Glas mit Mann Dieter Hermann, Moderatorin Carolin Reiber mit Enkeltochter Magdalena, Sänger Patrick Lindner mit Mann Peter Schäfer, Fußball-Experte Marcel Reif mit Frau Prof. Dr. Marion Kiechle, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz sowie die Wiesn-Wirte Clarissa und Michael Käfer.