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Sommerparty am Tegernsee: Promis feiern auf luxuriöser Dachterrasse

Sommer, Sonne, gute Laune: Bereits zum dritten Mal lud Hotelier Korbinian Kohler auf seine Dachterrasse am Tegernsee ein. Zahlreiche prominente Gäste feierten dort bei schönster Aussicht den Sommerauftakt.
Andrea Vodermayr |
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Rasante Party im Bussi Baby: Diese Promis feierten mit...
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Rasante Party im Bussi Baby: Diese Promis feierten mit...
Rein ins kühle Nass: Die Gäste hätten auch im Pool viel Spaß.
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Rein ins kühle Nass: Die Gäste hätten auch im Pool viel Spaß.
Marcus Hartmann, Julia Pohl, Carolin Henseler, Daniela Humele und Alexander Mazza
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Marcus Hartmann, Julia Pohl, Carolin Henseler, Daniela Humele und Alexander Mazza
Sommer, Sonne und jede Menge Trubel: Auf der Dachterrasse des Bussi Baby war einiges los.
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Sommer, Sonne und jede Menge Trubel: Auf der Dachterrasse des Bussi Baby war einiges los.
Carolin Henseler
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Carolin Henseler
Für die passende musikalische Stimmung sorgten DJ und Saxofonist.
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Für die passende musikalische Stimmung sorgten DJ und Saxofonist.
Carolin Henseler, Julia Haupt, Jennifer Zimmermann, Gregor und Stephanie Teicher, Peyman Armin und Julia Pohl
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Carolin Henseler, Julia Haupt, Jennifer Zimmermann, Gregor und Stephanie Teicher, Peyman Armin und Julia Pohl
Carolin Henseler, Quirin Kohler und Darya Strelnikova
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Carolin Henseler, Quirin Kohler und Darya Strelnikova
Darya Strelnikova
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Darya Strelnikova
Gregor Teicher
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Gregor Teicher
Gregor Teicher, Alexander Mazza, Peyman Armin und Korbinian Kohler
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Gregor Teicher, Alexander Mazza, Peyman Armin und Korbinian Kohler
Stephanie und Gregor Teicher
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Stephanie und Gregor Teicher
Julia Haupt
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Julia Haupt
Leonie Splitter
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Leonie Splitter
Peyman Armin und Sandra Apfelbeck
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Peyman Armin und Sandra Apfelbeck
Alexander Mazza, Darya Strelnikova, Julia Haupt, Carolin Henseler, Julia Pohl und Gastgeber Korbinian Kohler
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Alexander Mazza, Darya Strelnikova, Julia Haupt, Carolin Henseler, Julia Pohl und Gastgeber Korbinian Kohler
Peyman Armin. Sandra Apfelbeck, Gregor Teicher, Carolin Henseler, Julia Pohl, StephanieTeicher und Korbinian Kohler
Rebecca Kirsch für Bachmair Weissach 17 Peyman Armin. Sandra Apfelbeck, Gregor Teicher, Carolin Henseler, Julia Pohl, StephanieTeicher und Korbinian Kohler

Das Hotel Bussi Baby am malerischen Tegernsee ist für seine spektakuläre Dachterrasse bekannt. Am 4. Juli lud Hotelier Korbinian Kohler bereits zum dritten Mal für seine "Bussi Baby x MINI Rooftop Party" dorthin ein – und zahlreiche Promis gaben sich die Ehre. Unter dem Motto "One Big Love. Ich sag' Bussi, du sagst MINI."  feierten die VIPs gemeinsam mit MINI Deutschland den Sommerauftakt. Vor Ort durften die Gäste die neuen Modelle des Autoherstellers bewundern.

Promi-Auflauf am Tegernsee: Diese Stars waren unter den Gästen

Das Adults-only-Hotel Bussi Baby hat sich seit seiner Neugestaltung zu einer der gefragtesten Lifestyle-Adressen am Tegernsee entwickelt. Auf der Sommerparty dabei waren unter anderem Moderator Alexander Mazza, Moderatorin Carolin Henseler, Model Darya Strelnikova, Modelagent Peyman Amin, Sky-Moderator Gregor Teicher mit Ehefrau Stephanie, Influencerin Julia Haupt mit ihrer Schwester Nadja, Jennifer Zimmermann sowie das "Playmate des Jahres 2026" Leonie Splitter.

Gastgeber Korbinian Kohler verriet: "Das Bussi Baby und MINI verbindet weit mehr als Design und Ästhetik. Beide Marken stehen für Leichtigkeit, Individualität und die Freude daran, besondere Momente zu erleben. Die MINI Rooftop Party ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres Sommers."

Begeisterte Promi-Gäste am Tegernsee: "Einfach unschlagbar"

Kohlers berühmte Gäste zeigten sich von dem Gebotenen jedenfalls sehr angetan. Alexander Mazza war zum ersten Mal dabei und hatte seine 14-jährige Tochter Mila mitgebracht. "Die Dachterrasse mit Pool ist einfach unschlagbar", schwärmte der Moderator. "Heute freue ich mich besonders, dass Mila dabei ist." Modelagent Peyman Amin, der bei der neuen Staffel von "Die Verräter" zu sehen sein wird, kam gemeinsam mit Partnerin Sandra Apfelbeck. "Der Tegernsee ist im Sommer für uns inzwischen attraktiver als das Mittelmeer", verriet der TV-Star.

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Für Gregor und Stephanie Teicher ist die Veranstaltung inzwischen zum festen Teil des Sommerprogramms geworden. "Die MINI Rooftop Party im Bussi Baby ist jedes Jahr ein absolutes Muss", so der Sky-Moderator. Moderatorin Carolin Henseler sagte über den Kooperationspartner des Gastgebers: "Für mich ist MINI kein Auto, sondern ein Lebensgefühl. Gemeinsam mit dem Tegernsee entsteht echtes Dolce Vita mit bayerischem See-Vibe." Und die Influencerin Julia Haupt verriet: "Als die Einladung kam, habe ich sofort zugesagt. Der Tegernsee ist mein absoluter Lieblingssee."

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  • HansHerrlich vor 17 Minuten / Bewertung:

    Wo sind die Bilder der Prominenten ???

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