Promi-Auflauf am Viktualienmarkt: Was Höfl-Riesch & Co. in München feiern

Champagner, Häppchen und ein roter Teppich: Zum Opening des neuen Brax-Stores am Viktualienmarkt strömen Promis wie Schauspieler Tom Beck nach München. Der Star aus "Alarm für Cobra 11" spricht mit der AZ über Umzugspläne und "Date-Nights" mit seiner berühmten Frau.

Styling-technisch ist Tom Beck (48) einiges gewöhnt – immerhin lebt der Schauspieler bereits seit Jahren mit seiner Familie in Berlin. "Womit ich nach wie vor nichts anfangen kann, sind aber Socken in Sandalen oder Dreiviertelhosen", sagt der "Alarm für Cobra 11"-Star am Mittwochabend in München. Die AZ trifft den Schauspieler, der seit acht Jahren mit Schauspiel-Kollegin Chryssanthi Kavazi (37) verheiratet ist, am Rande der Eröffnung des neuen Brax-Stores am Viktualienmarkt.

Brax-Store-Opening am Viktualienmarkt: Diese Promis waren dabei

Zahlreiche neugierige Passanten zücken, angelockt vom roten Teppich und der mit Champagner-Gläsern ausgestatteten, exklusiven Gästeschar die Handykameras, um den ein oder anderen Promi vor die Linse zu bekommen.

Auswahl gab es am Mittwoch immerhin: Gekommen waren neben Tom Beck auch Model und Ex-GNTM-Siegerin Rebecca Mir (34) oder eine bestens gelaunte Ski-Legende Maria Höfl-Riesch, die - einmal in München - mit Partner Johann Schrempf gleich zwei Events einen Besuch abstattete.

Maria Höfl-Riesch und Partner Johann Schrempf (l.) mit Brax-Geschäftsführer Marc Freyberg. © GiselaSchober/Getty Images PR for BUNTE x Brax

Ein Tag in München: Das gehört für Moderatorin Rebecca Mir einfach dazu

Rebecca Mir, die mit ihrem Ehemann, dem "Let’s Dance"-Profi Massimo Sinato (45) und ihrem fünfjährigen Sohn in Mannheim wohnt, verbindet den Brax-Besuch kurzerhand mit ein bisschen München-Sightseeing, erzählt sie der AZ. "Ich treffe mich mit Freunden und meiner Schwester, schlendere über den Marienplatz und den Viktualienmarkt - das gehört einfach dazu, wenn ich in München bin." Und Tom Beck? Auch der ist am Mittwoch ohne Begleitung unterwegs: "Meine Frau konnte leider nicht mit", so der 48-Jährige. Dass man das Pärchen gemeinsam auf Terminen sieht - kommt "50:50" vor, so Beck: "Das ist dann auch für uns mal ganz nett, wenn das gleichzeitig eine Art Date-Night ist."

Brax-Geschäftsführer Marc Freyberg (M.) mit den beiden Ehrengästen Rebecca Mir und Tom Beck © Gisela Schober/Getty Images PR for BUNTE x Brax

"Es ist fordernd und kostet Nerven": So geht der Hausbau dieses Schauspielers voran

Immerhin ist die Familie aktuell ordentlich eingespannt: Bereits vor Monaten kündigte das prominente Paar an, vor allem der Kinder wegen, das Leben in der Hauptstadt zurückzulassen und stattdessen aufs Land zu ziehen. Das perfekte Haus für die neue Idylle ist gerade in der Entstehung: "Es wird, sagen wir es mal so. Aber wir haben uns da schon einiges vorgenommen", gibt Beck im Gespräch mit der AZ zu. "Ich bin parallel zum Drehen immer am Telefon und stimme mich mit Handwerkern ab. Es ist zwar fordernd und kostet Nerven, aber es hat bis jetzt auch Spaß gemacht."

Ende in Sicht: Wann Tom Beck in sein neues Haus einziehen will

Einziehen will das Paar mit seinen zwei Kindern - einem Sohn (geb. 2019) und einer Tochter (geb. 2024) - wenn alles klappt, in ein paar Monaten. Bis dahin geht es im Terminkalender des Schauspielers turbulent weiter: Ab Montag steht Beck etwa für die zweite Staffel von "Alphamännchen" in Köln vor der Kamera.

Apropos Kinder: Promi-Kollegin Rebecca Mir ist erst seit wenigen Monaten stolze Autorin eines Kinderbuchs, das Kindern die Kunst des Nein-Sagens vermitteln will. Über ihren eigenen Sohn spricht die Moderatorin öffentlich kaum. Der AZ verrät sie lachend: "Nein sagen, das kann er sehr gut!"

Die Bilder des Abends sehen Sie oben in der Fotostrecke.