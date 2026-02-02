Promi-Auflauf am Tegernsee: Christian Neureuther schwärmt von Enkelkindern

Wenn Christian Neureuther und Peter Hubert einladen, lassen sich die Promis nicht lange bitten – wie beim "EAGLES Neujahrsempfang" im "Bräustüberl" am Tegernsee. Welche VIPs wollten sich das Event nicht entgehen lassen?

Einer der spätesten und zugleich gemütlich-zünftigsten Neujahrsempfänge ging am ersten Sonntag im Februar am Tegernsee über die Bühne! Im kultigen "Bräustüberl" fand auch heuer wieder der "EAGLES Neujahrsempfang" statt. Eine Veranstaltung mit Tradition, die einen festen Platz im Terminkalender der VIPs hat. Die Gastgeber waren Christian Neureuther und Anke Huber, die allerdings nicht vor Ort waren, sowie das Wirtspaar Peter und Caterina Hubert vom "Bräustüberl". Die Promis kamen in Scharen …

"EAGLES Neujahrsempfang": Promi-Auflauf am Tegernsee

Unter den rund 130 Gästen waren Schlager-Star Patrick Lindner mit seinem Mann Peter Schäfer, das Volksmusik-Duo Marianne & Michael, Diskus-Weltmeister Lars Riedel, Musiker Johnny Logan mit seiner Partnerin Tanja Surmann sowie Schauspielerin und Fritz Weppers (†) Tochter Sophie Wepper mit Mann David Meister. Auch CSU-Politikerin Dr. Beate Merk, Ex-Ski-Star Evi Mittermaier-Brundobler, EAGLES-Ehrenpräsident Frank Fleschenberg und seine Frau Erika waren zu Gast.

Christian Neureuther über Enkelkinder: "Wir gehen alle viel Skifahren"

EAGLES-Präsident Christian Neureuther freute sich sehr über den gelungenen Jahresauftakt: "Wie kann man das Jahr besser starten als hier im 'Bräustüberl' – mit dem besten Bier und dem feschsten Wirtepaar." Der Vater von Felix Neureuther schwärmte: "Das letzte EAGLES-Jahr war sehr erfolgreich und wir haben mehr als 2,5 Millionen Euro an Spenden eingespielt, wofür wir uns bei allen, die dazu beigetragen haben, herzlich bedanken. Wir hoffen, dass wir 2026 an diesen wunderbaren Erfolg anknüpfen können."

Wie sportlich startete er ins neue Jahr? "Ich war erst gestern beim Skifahren auf der Zugspitze", erzählte Neureuther. War er mit seinem Sohn Felix auf der Piste? "Felix ist immer viel unterwegs und war gestern zeitlich verhindert. Aber generell gehen wir alle viel Skifahren. Auch meine Enkel fahren schon alle Ski, bis auf den Jüngsten, der erst zehn Monate alt ist", so der stolze Großvater.

Patrick Lindner meldet sich nach Auszeit zurück: "Jetzt geht es wieder los"

Patrick Lindner, der mit seinem Mann Peter Schäfer kam, verbrachte die ersten Wochen des Jahres im hohen Norden – und am Wasser statt in den Bergen: "Wir waren rund fünf Wochen auf Sylt, von Mitte Dezember bis Mitte Januar, und hatten dort eine wunderbare Auszeit und einen sehr entspannten Start ins Jahr. Jetzt geht es wieder los mit den Jobs und Terminen. Bei den EAGLES sind wir immer gerne dabei, denn es ist immer so schön zünftig und man trifft viele liebe Bekannte. Es ist wie ein Klassentreffen."

Marianne und Michael Hartl über Familienzuwachs: "Vier Monate alt"

Stammgäste bei den EAGLES sind auch Marianne und Michael Hatl. Sie sind auf den Hund gekommen und hatten ihren Welpen Cleo im Körbchen mit zur Veranstaltung gebracht: "Cleo heißt eigentlich Cleopatra. Ein West Highland Terrier, vier Monate alt. [...] Heute hatten wir keinen Hundesitter, deswegen haben wir sie mitgebracht." Marianne Hartl meinte schmunzelnd: "Ich muss unbedingt noch lernen, bei Cleo 'Nein' und 'Aus' zu sagen, das fällt mir noch schwer…" Neben dem Hund hat auch Gutes tun im Leben der beiden Priorität: "Am 11. Februar veranstalten wir an der Christophorus-Schule in München-Riem mit unserem Verein 'Frohes Herz' ein großes Sportfest für Kinder."

Rückkehr von Katja Epstein: "Musste pausieren"

Nach einigen Jahren Pause schaffte es auch Musikerin Katja Epstein wieder zum Neujahrsempfang: "Die letzten drei Jahre musste ich pausieren, da ich so viele Termine hatte. In diesem Jahr habe ich es mir aber vorgenommen, wieder öfter bei den EAGLES mit dabei zu sein und mich auch endlich mehr dem Golfen zu widmen. Ein wunderbarer Sport an der frischen Luft." Sie hatte zwei Tage zuvor einen Auftritt in Münster: "Ohne Arbeit geht es bei mir einfach nicht."

Johnny Logan will kürzer treten

Beruflich etwas kürzer treten – das ist der gute Vorsatz von Johnny Logan für 2026: "Ich hatte im letzten Jahr 129 Flüge, das ist eine Menge, und man kann sich die Anzahl an Auftritten ausrechnen. Jetzt möchte ich mehr Zeit für mich haben und auch für Termine wie heute, und endlich auch mal Urlaub machen."

Wirt und Gastgeber Peter Hubert zeigte sich glücklich über das volle Haus und die gelungene Veranstaltung: "Wir sind heute schon zum 14. Mal hier bei uns im 'Bräustüberl'. Gerne auch nächstes Jahr zum 15. Jubiläum." Er verriet: "Es ist großartig, was die EAGLES alles leisten. Ich freue mich, wenn ich meinen kleinen Teil dazu beitragen kann."

Christian Neureuther stolz: 50 Millionen Euro Spendensumme

Bei bayerischen Schmankerln konnten die Gäste das vergangene EAGLES-Jahr Revue passieren lassen. "Erst kürzlich konnten wir die 50 Millionen Euro Spendensumme seit Bestehen knacken", so Christian Neureuther und Julia Fleschenberg. Sie gaben zudem einen Ausblick auf das, was das EAGLES-Jahr 2026 bringt: "Es wird auf jeden Fall wieder ein Tennisturnier geben und wir werden in diesem Jahr erstmals auch das Wasserschloss Westerburg besuchen." Die EAGLES wachsen auch weiter. Es gibt fünf neue Mitglieder in 2026: Tennis-Ass Rainer Schüttler, Skispringer Martin Schmitt, Schauspieler Jan Sosniok, Biathlet Sven Fischer und Fußballer Oliver Kreuzer.