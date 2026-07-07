Promi-Auflauf am Tegernsee: Bussi-Sommerparty auf Dachterrasse

Sommer, Sonne, gute Laune: Bereits zum dritten Mal lud Hotelier Korbinian Kohler auf seine Dachterrasse am Tegernsee ein. Zahlreiche prominente Gäste feierten dort bei schönster Aussicht den Sommerauftakt.

Das Hotel Bussi Baby am malerischen Tegernsee ist für seine spektakuläre Dachterrasse bekannt. Am 4. Juli lud Hotelier Korbinian Kohler bereits zum dritten Mal für seine "Bussi Baby x MINI Rooftop Party" dorthin ein – und zahlreiche Promis gaben sich die Ehre. Unter dem Motto "One Big Love. Ich sag' Bussi, du sagst MINI." feierten die VIPs gemeinsam mit MINI Deutschland den Sommerauftakt. Vor Ort durften die Gäste die neuen Modelle des Autoherstellers bewundern.

Promi-Auflauf am Tegernsee: Diese Stars waren unter den Gästen

Das Adults-only-Hotel Bussi Baby hat sich seit seiner Neugestaltung zu einer der gefragtesten Lifestyle-Adressen am Tegernsee entwickelt. Auf der Sommerparty dabei waren unter anderem Moderator Alexander Mazza, Moderatorin Carolin Henseler, Model Darya Strelnikova, Modelagent Peyman Amin, Sky-Moderator Gregor Teicher mit Ehefrau Stephanie, Influencerin Julia Haupt mit ihrer Schwester Nadja, Jennifer Zimmermann sowie das "Playmate des Jahres 2026" Leonie Splitter.

Gastgeber Korbinian Kohler verriet: "Das Bussi Baby und MINI verbindet weit mehr als Design und Ästhetik. Beide Marken stehen für Leichtigkeit, Individualität und die Freude daran, besondere Momente zu erleben. Die MINI Rooftop Party ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres Sommers."

Begeisterte Promi-Gäste am Tegernsee: "Einfach unschlagbar"

Kohlers berühmte Gäste zeigten sich von dem Gebotenen jedenfalls sehr angetan. Alexander Mazza war zum ersten Mal dabei und hatte seine 14-jährige Tochter Mila mitgebracht. "Die Dachterrasse mit Pool ist einfach unschlagbar", schwärmte der Moderator. "Heute freue ich mich besonders, dass Mila dabei ist." Modelagent Peyman Amin, der bei der neuen Staffel von "Die Verräter" zu sehen sein wird, kam gemeinsam mit Partnerin Sandra Apfelbeck. "Der Tegernsee ist im Sommer für uns inzwischen attraktiver als das Mittelmeer", verriet der TV-Star.

Für Gregor und Stephanie Teicher ist die Veranstaltung inzwischen zum festen Teil des Sommerprogramms geworden. "Die MINI Rooftop Party im Bussi Baby ist jedes Jahr ein absolutes Muss", so der Sky-Moderator. Moderatorin Carolin Henseler sagte über den Kooperationspartner des Gastgebers: "Für mich ist MINI kein Auto, sondern ein Lebensgefühl. Gemeinsam mit dem Tegernsee entsteht echtes Dolce Vita mit bayerischem See-Vibe." Und die Influencerin Julia Haupt verriet: "Als die Einladung kam, habe ich sofort zugesagt. Der Tegernsee ist mein absoluter Lieblingssee."