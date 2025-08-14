Profisportler Marvin Seidel trauert um Zwillings-Babys

Traurige Nachrichten bei Badminton-Profi Marvin Seidel: Der Sportler hat den Tod seiner Zwillings-Babys bekannt gemacht. Die beiden wurden demnach nur wenige Tage alt.

Erst vor wenigen Monaten verkündete der deutsche Badminton-Profi Marvin Seidel (29), dass er und seine Ehefrau Katrin bald Eltern von Zwillingen werden. Jetzt musste der Sportler bekannt machen, dass die Babys verstorben sind.

"Das Leben wird bald ganz anders aussehen. Ich freue mich auf das, was kommt", schrieb Seidel Anfang Juni zu einer Illustration von zwei Stramplern mit zwei Ultraschallbildern und dem Text "Tiny Team Seidel Loading..." und "End of 2025".

Bewegendes Posting zum Tod der Zwillinge

Am Mittwochabend verkündete der zweimalige Olympia-Teilnehmer dann die traurige Nachricht, dass die beiden Babys verstorben sind. "Unsere Zwillinge, Clara und Jacob, waren nur wenige Tage bei uns, aber haben uns mehr Liebe gegeben, als wir jemals für möglich gehalten hätten", . "Wir trauern tief und werden dennoch immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten."

Dazu teilte er eine Illustration, die ein kleines Zebra und einen kleinen Elefanten sowie einen Sternenhimmel und ein Kreuz zeigt. Darauf stehen zudem die Namen der Kinder, Clara und Jacob, sowie deren Geburts- und Todesdaten. Demnach kamen die Zwillinge am 1. August zur Welt, das Mädchen starb nur vier Tage später am 5. August und der Junge einen Tag darauf am 6. August. Die Todesursache machte Seidel nicht öffentlich.

Zudem teilte Seidel ein Foto des kleinen, von Blumen übersäten Grabs, in dem die beiden Zwillinge ihre letzte Ruhe fanden. Demnach sind die beiden im Saarland, wo Seidel herkommt, begraben.

Zweimaliger Olympia-Teilnehmer

Marvin Seidel nahm 2021 und 2024 an den Olympischen Spielen in Tokio und in Paris teil. Bei den Europameisterschaften im Herrendoppel in Kiew 2021 holte er Silber, im Jahr darauf in Madrid dann Gold. Zudem holte er mit der Mannschaft zahlreiche Bronzemedaillen, zuletzt 2024 in Lodz.