Profiboxer Mario Daser im Baby-Glück

Das Baby schlummert in seinen starken Armen! Profiboxer und Selfmade-Millionär Mario Daser (33) ist Papa geworden. Exklusiv in der AZ spricht er über sein neues Leben.

Er strahlt übers ganze Gesicht und kann einfach nicht mehr aufhören. Mario Daser freut sich über Familienzuwachs. Der erfolgreiche Selfmade-Millionär und Profiboxer ist zum zweiten Mal Vater geworden. Still und heimlich! Am 13. Januar kam Tochter Emilia zur Welt. "Sie ist mein kleiner Schatz und mein großes Glück", so der Sportler exklusiv zur AZ. "Wenn ich Emilia in den Händen halte, bin ich einfach unfassbar stolz. Am liebsten würde ich die ganze Welt umarmen."

Mario Daser und Freundin Olivia: Tochter Emilia ist da

Die Nächte sind manchmal sehr kurz und Hunger hat die Kleine schon wie eine Große. "Emilia hat das italienische Temperament von der Mama geerbt. Da weicht selbst ein Profiboxer besser manchmal aus oder tritt einen Schritt zur Seite", lacht Mario Daser. Seit zwei Jahren liebt der Münchner seine schöne Lebensgefährtin Olivia. "Es passt einfach. Alles ging bei uns ganz schnell. Es ist auch so toll, dass mein fünfjähriger Sohn die Kleine akzeptiert und liebevoll aufgenommen hat."

Trautes Glück: Mario Daser zeigt seine Familie © privat

Golfen für den guten Zweck im September und Boxkampf im Oktober

Schon im Oktober will Mario Daser wieder im Boxring stehen, das Training laufe auch Hochtouren, versichert er. Und auch mit dem Golfen hat der 33-Jährige angefangen. "Ich will beim Tabaluga-Turnier am 10. September in Tutzing maximal performen und viel Geld für den guten Zweck erspielen."

Mario Daser steigt in Fertighausbau-Branche ein

Neben seinem neuen Familien-Glück gibt es auch eine berufliche Veränderung. Daser steigt auf Fertighausbau um und sucht Investoren, "um eine eigene Produktion hierzulande aufzubauen". Fertighäuser seien mittlerweile einem Massivbau ebenbürtig, aber viel erschwinglicher, so Daser. Der erfolgreiche Selfmade-Millionär will sich auch in der Immobilienbranche einen Namen machen und sich dadurch im Haifischbecken behaupten. "Mit deutscher Qualität möchte ich begeistern und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kunden anbieten. Zudem schaffe ich mit der Produktion in Deutschland 200 neue Arbeitsplätze."

Die Ziele waren bei Daser schon immer hochgesteckt. Doch noch nie zuvor war der Familienrückhalt so groß. "Jetzt bin ich endlich angekommen", sagt Mario Daser und strahlt.