Priyanka Chopra eröffnet indisches Restaurant in New York City

Priyanka Chopra ist Schauspielerin, Sängerin, Schönheitskönigin - und nun auch Restaurantbesitzerin. Auf Instagram kündigt die Frau von Nick Jonas voller Stolz die Eröffnung des indischen Restaurants "SONA" in New York City an.

08. März 2021 - 17:45 Uhr | (mia/spot)

Priyanka Chopra auf dem roten Teppich 2017. © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Priyanka Chopra (38, ) hat auf Instagram ihr neuestes Projekt angekündigt - und das hat gar nichts mit Film oder Fernsehen zu tun. Die Schauspielerin eröffnet diesen Monat ein indisches Restaurant in New York City namens "SONA". : "Ich freue mich so sehr, euch SONA vorstellen zu dürfen, ein neues Restaurant in NYC, in das ich meine Liebe zu indischem Essen gesteckt habe. SONA ist die Verkörperung des zeitlosen Indiens und der Aromen, mit denen ich aufgewachsen bin."

Den Ankündigungspost begleiten drei Bilder: Auf einem ist das Schild des Restaurants zu sehen, auf dem zweiten und dritten Bild sind Chopra und ihr Geschäftspartner Maneesh K. Goyal sowie Chopra und ihr Mann Nick Jonas (28, ) zu sehen. Wie sie im Text beschreibt, zeigen die zwei letzten Bilder eine Puja, eine "kleine intime Gebetszeremonie", mit der der Raum eingeweiht wurde.