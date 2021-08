Privatleben von Paco Steinbeck: Hat der Superhändler eine Ehefrau?

Seit zwei Jahren ist Paco Steinbeck bei der RTL-Show "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" dabei. Damit stieg auch seine Popularität unter den Fans. Was ist über sein Privatleben bekannt? Ist er verheiratet? Hat er Kinder?

Glatze, Tattoos und ein extravaganter Kleidungsstil - so stellt man sich eigentlich keinen Antiquitätenhändler vor. Aber genau so präsentiert sich Paco Steinbeck im TV. Wie tickt er eigentlich privat?

Paco Steinbeck: Vom Model zum Superhändler

Seit 2019 ist der Deutsch-Spanier, der mit vollem Namen Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio heißt, Teil der Trödel-Show "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Bereits zuvor trat er öffentlich in Erscheinung und arbeitete als Model. Allerdings stand er meist nur vor der Kamera, denn für den Laufsteg sei er laut eigener Aussage zu klein.

In Gießen hat Paco Steinbeck sein eigenes Antiquitätengeschäft und vermittelt unter anderem Kunstobjekte an Sammler. Mit seinem Laden "Antik Gießen" kümmert er sich auch um Wohnung- und Geschäftsauflösungen. Seinen größten Deal landete er mit dem Verkauf zweier Bilder des Malers Peter Paul Rubens im Wert von 90 Millionen Euro.

Hat Paco Steinbeck eine Freundin oder ist er Single?

Über das Privatleben von Paco Steinbeck ist nichts bekannt. Auch über seinen Beziehungsstatuts hat er bislang nicht öffentlich kommentiert. Auf Instagram gibt es keine Fotos mit einer möglichen Freundin.

Paco Steinbeck auf Instagram: Superhändler warnt vor Fake-Accounts

Mit seiner steigenden Berühmtheit wächst auch die Fan-Gemeinde von Paco Steinbeck. Inzwischen hat er auf Instagram über 30.000 Follower. Das kann aber auch zu Problemen führen, wie er im Februar 2021 feststellen musste. Einige seiner Follower wurden von Fake-Profilen des Superhändlers angeschrieben. "Die haben dann gedacht, sie unterhalten sich mit mir."

Aufgrund von Drohungen, die von diesen gefälschten Accounts verschickt wurden, erstattete Paco Anzeige bei der Polizei. "Ich kann eigentlich darüber lachen, über solche Sachen. Aber es ist sogar eine Morddrohung ausgesprochen worden und das ist dann nicht mehr witzig, sondern das ist kriminell und sowas sollte strafrechtlich verfolgt werden", erklärte er dazu in einem Video.

Ist Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother" 2021 dabei?

Bald könnte Paco Steinbeck seinen ersten Auftritt im Trash-TV feiern. Der Superhändler soll angeblich als VIP-Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 dabei sein. Wenn er tatsächlich in den Container einzieht, würde er sich bei "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" in guter Gesellschaft befinden, denn auch Kollege Markus Reinecke war bereits in einer Reality-Show zu sehen. 2020 zog dieser ins Dschungelcamp.