Privatleben von Joko Winterscheidt: Was ist über Freundin und Kinder bekannt?

Dass Joko Winterscheidt des Öfteren Klamauk mit Klaas Heufer-Umlauf veranstaltet, ist kein Geheimnis. Doch wie tickt er eigentlich privat? Hat Joko Winterscheidt eine Freundin? Ist er verheiratet? Hat er Kinder?

Aufgewachsen ist der gebürtige Gladbacher in Waldniel, einem Gebiet in der Gemeinde Schwalmtal in Nordrhein-Westfalen. So richtig groß im TV wurde Joko Winterscheidt mit seinem Partner Klaas Heufer-Umlauf durch das ikonische Duo "Joko und Klaas".

Die beiden sind und waren Bestandteil zahlreicher Shows, wie bei "Joko und Klaas gegen ProSieben". Doch bereits davor durchlief er einige namhafte Stationen in seiner Karriere.

Wie hat Joko Winterscheidt seine TV-Karriere gestartet?

Begonnen hat sein Berufsleben nach dem Abitur mit einer abgebrochenen Ausbildung zum Werbekaufmann. Danach bewarb er sich erfolglos für eine Pilotenausbildung und landete schließlich durch ein Praktikum bei "Me, Myself & Eye Entertainment" in der Fernsehbranche. Nach Stationen als Redakteur bei RTL, ProSieben und MTV Germany avancierte Joko zum Moderator.

Zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf macht Joko Winterscheidt die deutsche Fernsehlandschaft unsicher. © Jörg Carstensen/dpa

Haben Joko Winterscheidt und seine Freundin Lisa Kinder?

Neben seinem Beruf als Moderator hat der ProSieben-Scherzkeks natürlich auch ein Familienleben. Seit 2005 sind Joko und seine Freundin Lisa ein Paar. Im Juli 2010 bekamen sie ihr erstes Kind: Die Tochter heißt Mila-Marie. Über weitere Kinder ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Der TV-Star äußert sich selten über sein Privatleben. Joko und Lisa wohnen in München. Auch ob die beiden mittlerweile verheiratet sind, ist offiziell nicht bekannt.

Sein Magazin: Joko Winterscheidts Druckerzeugnis

Im März 2018 kam sein eigenes Magazin auf den Markt, das er – wie zu erwarten – ganz pragmatisch "Joko Winterscheidts Druckerzeugnis" taufte. Herausgebracht wurde das Heft mit dem Claim, "Kein normales Männermagazin" zu sein, vom Hamburger Verlag "Gruner + Jahr". Doch bereits Ende 2019 war wieder Schluss. Die Auflage des Männermagazins lag anfangs bei 200.000 Exemplaren. Am Ende waren es allerdings nur noch 50.000 verkaufte Magazine.

Joko Winterscheidt: Engagiert und mit klarer Position gegen rechts

Im August 2015 veröffentlichte er mit seinem Moderations-Partner Klaas ein Video, in dem die beiden unter dem Motto ausdrücklich Stellung gegen rechtes Gedankengut beziehen. Darüber hinaus unterstützt Joko Winterscheidt die Kampagne " ", die Erwachsenen Analphabeten das Lesen und Schreiben beibringen möchte.

Wie lautet Joko Winterscheidts richtiger Name?

Viele Jahre wurde behauptet, Jokos zweiter Name sei "Cornelius". Das ist allerdings eine falsche Annahme. Dabei handelt es sich nur um eine Erfindung von Joko und Klaas. Das bestätigte Joko 2016 in der WDR-Sendung "Zimmer frei!". Sein bürgerlicher Name lautet schlichtweg "Joachim Winterscheidt".