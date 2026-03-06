Privatleben von Gustav Schäfer: So lebt der Tokio-Hotel-Star mit Frau und Kind

"Let’s Dance" ist in die 19. Staffel gestartet. Mit dabei ist 2026 auch Gustav Schäfer. Der Schlagzeuger von Tokio Hotel hat sich in der Vergangenheit eher im Hintergrund gehalten. Mit seiner Teilnahme an der Tanzshow ändert sich das nun.

Tokio-Hotel-Bandmitglied Gustav Schäfer tanzt bei "Let's Dance" 2026 mit. Der ruhige Schlagzeuger ist sonst eigentlich nicht als Rampensau bekannt. Rhythmusgefühl dürfte für Gustav Schäfer kein Problem sein. Immerhin gibt er seit der ersten Stunde von Tokio Hotel am Schlagzeug den Ton an. Doch was macht der 37-Jährige eigentlich, wenn er nicht mit seiner Band auf der Bühne steht?

Gustav Schäfer: Wer ist seine Ehefrau Linda Schäfer?

Sein Privatleben hält der Musiker weitestgehend raus aus der Öffentlichkeit. Schon seit 2014 ist er mit seiner Frau Linda verheiratet. Intime Details über die Beziehung gibt es kaum, doch auf Social Media zeigt er regelmäßig private Einblicke in seinen Familienalltag. So gab es etwa ein Weihnachten auf Instagram ein Familien-Selfie mit Frau, Tochter und Hund.

Kinder und Familienplanung: Das ist seine Tochter

Gustav und Linda Schäfer haben eine Tochter, die am 24. Mai 2016 geboren wurde. Der Name des Kindes ist nicht offiziell bekannt, sie wird jedoch auf Social Media von den Fans liebevoll "Lotti" genannt. Zu ihrem Geburtstag veröffentlichte der Musiker einen rührenden Instagram-Beitrag mit diversen Fotos aus dem Leben der Neunjährigen. "Wir können nicht in Worte fassen, wie sehr wir dich lieben", schrieb er dazu in einem liebevollen Kommentar.

Heutiger Wohnort von Gustav Schäfer: Heimat von Tokio Hotel

Gustav wurde am 08. September 1988 in Magdeburg geboren. Dort lernte er 2001 seine Bandkollegen Bill und Tim Kaulitz und Georg Listing kennen, mit denen er zunächst die Band "Devilish" gründete, die sich nach Unterzeichnung des Plattenvertrages schließlich in Tokio Hotel umbenannte.

Durch den plötzlichen Ruhm der Band nach dem Erfolg der Single "Durch den Monsun" war ein normales Leben in Deutschland vor allem für die Frontmänner Tom und Bill Kaulitz unmöglich, weshalb sie schon 2010 nach Los Angeles umzogen und auch heute noch dort wohnen. Nicht so Gustav Schäfer: Er ist seiner Heimat treu geblieben und wohnt auch heute noch mit Frau und Kind in Magdeburg.

"Let's Dance" 2026: Das sagt der Tokio-Hotel-Star über seine Teilnahme

Dass er sich nun der Herausforderung "Let's Dance" 2026 stellt, ist für Gustav Schäfer eher ungewöhnlich. Dennoch geht er das Wagnis ein und sagte vor seiner Teilnahme zu RTL: "Ich glaube, meine Tochter hat so ein bisschen die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen und dachte so: 'Papa, du kannst doch gar nicht tanzen.'" Ob er es dennoch bis ins Finale schafft, bleibt abzuwarten.