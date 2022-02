Privatleben von Guido Maria Kretschmer: Hat er Kinder mit Ehemann Frank Mutters?

Guido Maria Kretschmer (56) ist aus dem Fernsehen wie auch aus der deutschen Modewelt nicht mehr wegzudenken. AZ zeigt, wie der Designer und Moderator privat lebt.

Guido Maria Kretschmer hat sich eine vielseitige Karriere aufgebaut: Neben seinem Mode- und Lifestyleimperium arbeitet er erfolgreich als Moderator, agiert als Jury-Mitglied in diversen TV-Shows und brachte mehrere Bücher sowie ein eigenes Magazin auf den Markt. Wie tickt der beliebte Designer außerhalb des Rampenlichts?

Guido Maria Kretschmer und Mann Frank Mutters seit 35 Jahren zusammen

Guido Maria Kretschmer führt seit Jahren eine Bilderbuch-Beziehung mit seinem Mann Frank Mutters: Über unglaubliche 35 Jahre sind die beiden schon ein Paar. Seit März 2012 leben sie in einer eingetragenen Partnerschaft, im September 2018 folgte dann die kirchliche Trauung auf Sylt.

Auslöser für die Hochzeit war übrigens laut einem Interview mit der " " der Fanbrief eines älteren Mannes: "Wenn Sie, Herr Kretschmer, jetzt noch heiraten würden, dann wüsste ich, dass mein Enkelsohn es eines Tages auch kann", schrieb dieser über die Beziehung seines schwulen Enkels.

Guido Maria Kretschmer: Will er eigene Kinder mit seinem Mann?

Guido liebt seine drei Windhunde wie seine eigenen Kinder. Für menschliche Kinder sieht er die Zeit allerdings für sich und Frank in der Gesellschaft noch nicht gekommen: "Ich hätte gerne ein Kind adoptiert. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit", erklärte er der " ".

Allerdings überraschte Guido Maria Kretschmer vor einiger Zeit mit der Aussage, Frank und er hätten bereits ein Kind großgezogen. Die heute 36-Jährige Claire ist die Tochter einer gemeinsamen Freundin, die jahrelang bei Kretschmer und Mutters in Spanien gelebt hat. "Ich habe sie schon als Säuglich auf dem Arm gehabt", verrät er in einem Instagram-Video, in dem er sich mit Dunja Hayali unterhält.

Guido Maria Kretschmer: Karriere in der Mode

Der Beginn von Guido Maria Kretschmers Design-Karriere klingt fast ein wenig märchenhaft: Nach einem abgebrochenen Medizinstudium verkaufte er auf Ibiza an einem Stand des dortigen Hippiemarktes selbstgenähte Kleidung. Hier wurde Udo Lindenberg auf ihn aufmerksam und orderte eine Jacke für seine damalige Tournee – der Grundstein für das Modeimperium war gelegt.

Zunächst verdiente Guido Maria Kretschmer seine Brötchen vor allem als Modedesigner für Unternehmen – er designte unter anderem die Unternehmenskleidung von Hotelketten, Airlines und diversen deutschen Firmen, bevor er 2004 seinen Schwerpunkt auf exklusive Cocktail- und Abendmode legte. Seine Designs können heute regelmäßig auf der Berlin Fashion Week oder auch an diversen Promidamen auf dem roten Teppich bewundert werden.

Guido Maria Kretschmer und "Shopping Queen"

Seit 2012 präsentiert Kretschmer die Sendung "Shopping Queen" – und ist dabei vor allem für seine herzliche Art und lustigen Sprüche bekannt. Auch in vielen anderen TV-Formaten wirkte er als Moderator und/oder Juror mit, wie zum Beispiel "Das Supertalent" (Juror) oder "Guido's Masterclass" (Juror und Moderator). Er setzt sich außerdem für die "DKMS Life" ein, für die er sogar ein Kissen entwarf.

Flop für Guido Maria Kretschmer: VOX setzt TV-Show ab

So gut wie mit "Shopping Queen" läuft es für Guido Maria Kretschmer allerdings nicht mit jedem Format. 2021 schmiss VOX die Sendung "Guidos Wedding Race" nach nur einer Folge aus dem Programm. Zur ersten Episode hatten weniger als 600.000 Zuschauer eingeschaltet - zu wenig für den Sender.