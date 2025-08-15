Privatleben von Guido Cantz: Ehefrau grätscht rein und verbietet neuen TV-Job

Mehr als elf Jahre und 60 Sendungen lang war Guido Cantz das Gesicht von "Verstehen Sie Spaß?". Was er heute macht und wie es bei ihm privat aussieht? Die AZ gibt einen Überblick. Seine Ehefrau lässt einen neuen TV-Job bei RTL nicht zu...

2010 bis 2021: So lange moderierte Guido Cantz die beliebte Fernsehshow "Verstehen Sie Spaß?". Mittlerweile hat er die Fackel an Barbara Schöneberger weitergereicht. Doch was macht Guido Cantz heute? In welchen Formaten war er noch zu sehen? Und hat er Frau und Kinder?

Karriere von Guido Cantz: Fernsehen statt BWL

Eigentlich hatte Guido Cantz andere Pläne als das Fernsehen: In seiner Geburts- und Heimatstadt Köln studierte er zunächst Betriebswirtschaftslehre und absolvierte im Anschluss erfolgreich eine Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Medienassistenten. Durch seine Tätigkeit als Redner im Kölner Karneval verschlug es ihn jedoch schnell ins Fernsehen, wo er seit 1998 als Komiker und Moderator in etlichen Formaten zu sehen war und ist, darunter "Karnevalissimo" (ZDF), "Deal or No Deal" (Sat.1) und natürlich "Verstehen Sie Spaß?" (ARD, ORF 1).

Nach "Verstehen Sie Spaß?": Was macht Guido Cantz heute?

Nach über elf Jahren und 60 Episoden verabschiedete sich Guido Cantz 2021 endgültig aus dem Format "Verstehen Sie Spaß?". Mittlerweile moderiert der sympathische Blondschopf hauptsächlich Fernsehsendungen für den Privatsender RTL. Dazu zählen "Der König der Kindsköpfe", "Ich setz auf Dich" und die Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" – alle drei Sendungen wurden inzwischen jedoch eingestellt. Seit 2023 steht er für die Neuauflage von "Glücksrad" vor der Kamera.

Im Juli 2022 übernahm Cantz die RTL-Show "Ich setz auf dich". Das Format wurde inzwischen eingestellt. © Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Guido Cantz, der Karnevalist: Diese Sendungen moderiert er

Außerdem ist Guido Cantz bereits seit Jahren in den verschiedensten Karneval-Sendungen zu sehen. Den "Karneval in Köln", der traditionell am Rosenmontag in der ARD ausgestrahlt wird, darf der Blondschopf bereits seit 1991 moderieren. Sieben Jahre später wurde er zum Moderator der "Sessionseröffnung Kölner Karneval" ernannt. Cantz trat zudem immer wieder als Gast oder Redner in anderen Shows auf, wie es sich für einen echten Karnevalisten gehört.

Familie: Hat Guido Cantz eine Frau und Kinder?

Über das Familienleben von Guido Cantz ist nicht viel bekannt. Seine Familie versucht er aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seit 2009 ist er mit seiner Ehefrau Kerstin Ricker verheiratet, die beiden lernten sich 2006 kennen. Seit 2010 haben sie einen gemeinsamen Sohn.

Guido Cantz und seine Ehefrau Kerstin Ricker im Jahr 2020. © BrauerPhotos / K.Schulz (digital-BrauerPhotos)

Bittere Absage für RTL: Diese Show schlägt Guido Cantz immer wieder aus

Auch wenn der fröhliche Kölner gerne als Gastgeber durch diverse Shows führt, zieht er als Kandidat die Grenze bei gewissen Formaten. In der "NDR Talk Show" verriet er im August 2025, warum er bisher nicht bei "Let's Dance" zu sehen war: "Ich bin ganz oft gefragt worden, aber es gibt eine Absprache zwischen meiner Frau und mir, dass ich das nicht mache. Meine Frau ist wirklich nicht eifersüchtig, aber sie hat gesagt, das ist ihr zu eng. Außerdem drei Monate nichts anderes machen als tanzen, das würde beruflich auch schwierig werden. Aber da haben wir eine klare Absprache und deswegen würde ich das nicht machen."

Nicht wie Heino: Guido Cantz würde nicht am Ballermann auftreten

Neben "Let's Dance" gibt es für Guido Cantz noch einen weiteren Karriere-Meilenstein, auf den er verzichten möchte. An den Ballermann zieht es den Moderator zumindest musikalisch nicht, wie er in der "NDR Talk Show" erzählte: "Nein, ich habe ja schon sehr viel gemacht, auf vielen Bühnen der Republik gestanden, aber das ist ein ganz spezielles Gebiet für Leute, die das können. Da sollen andere auftreten, auch Heino, den ich sehr schätze. Mallorca, da Urlaub machen ja, aber arbeiten nein."

Eine gewisse Ähnlichkeit ist da: Heino (li.) und Guido Cantz (M.). Doch die Ballermann-Ambitionen haben sie nicht gemeinsam. © imago/Berlinfoto

Warum hat Guido Cantz hellblonde Haare?

Seine hellblonde Haarpracht hat Guido Cantz einem simplen Gag mit seinen Freunden zu verdanken. "Ich war 1997 mit Freunden beim Skifahren und eines Tages hatten wir uns dazu entschlossen, unsere Freundinnen mit gefärbten blonden Haaren zu schocken", erzählte er gegenüber spot on news. Diese wurden schnell zu einem Erkennungsmerkmal: "Für die meisten war ich der blonde Typ aus Köln, meinen Namen wussten nur die wenigsten."

Fußballbegeistert: Guido Cantz ist Fan des VfB Stuttgart

Wenn es um seinen Fußballgeschmack geht, weiß Guido Cantz durchaus zu überraschen: Als Kölner möchte man meinen, er sei – wie üblich in der Stadt – Fan des 1. FC Köln. Doch dem ist nicht so. , bei dem er seit 1996 auch Vereinsmitglied ist.