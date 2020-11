Privatleben von Frank Rosin: Ist der TV-Koch wieder vergeben?

Zwei Michelin-Sterne und zwei eigene TV-Sendungen: Das kann nicht jeder von sich behaupten. Star-Koch Frank Rosin hat aber genau das geschafft. Läuft es privat bei ihm genauso gut? Wie viele Kinder hat er?

Die Leidenschaft fürs Kochen wurde Frank Rosin (54) im Prinzip in die Wiege gelegt: Als Sohn einer Imbissstand-Betreiberin und eines Gastro-Großhändlers kam der heutige Fernsehkoch schon früh in Berührung mit der Lebensmittelindustrie. Nach einer klassischen Kochlehre ging es für den gebürtigen Dorstener zunächst auf "Wanderschaft": unter anderem als Sous-Chef an Bord der Yacht "SeaCloud". Nach seiner Rückkehr eröffnete er 1990 sein erstes Restaurant: "Rosin".

Frank Rosin: Mehrere Auszeichnungen

1991 zieht er mit seinem Restaurant zurück in die Heimatstadt Dorsten, 13 Jahre später kommt der erste Michelin-Stern, 2011 der zweite. Doch keineswegs die einzige Auszeichnung für den Gastronomen: Mit 16 "GaultMillau"-Punkten und der "Restaurant des Jahres 2009/2010"-Auszeichnung ist Rosin einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands.

Wie wurde Frank Rosin berühmt?

Doch bei einer Karriere am Kochherd blieb es nicht: 2008 zog es Rosin vor die Fernsehkamera. Erstmals trat er in der TV-Kochshow "Fast Food Duell" auf, dann feierte er mit der Sendung "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" Erfolg. Inzwischen zählt Rosin zu den bekanntesten TV-Köchen des Landes: Dazu verholfen ihm die Sendungen "Topfgeldjäger", "The Taste", "Hell's Kitchen", "Rosin weltweit", "Rosins Fettkampf" und viele weitere.

Frank Rosin: Ist er wieder vergeben?

Glück im Spiel, Pech in der Liebe: 2019 trennten sich der Star-Koch und seine Frau Claudia nach elf gemeinsamen Ehejahren, aus denen drei Kinder hervorgegangen sind. Gegenüber "Bild" erklärte Rosin, dass das Ehe-Aus einvernehmlich und freundschaftlich verlaufen sei.

Sein Privatleben hält Rosin generell von der Öffentlichkeit fern. Über eine neue Freundin ist nichts bekannt.